Oroscopo Branko domani 26 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

A causa dell’influenza negativa di Marte, questo sarà un giorno di molti stress e battute d’arresto per te, soprattutto al mattino, non importa se devi lavorare o se ti godi il giorno libero. Tuttavia, tutto cambierà in meglio verso la seconda metà della giornata, quando le cose cominceranno ad andare come vorresti.

Toro

La Luna transiterà oggi nel vostro segno e vi favorirà dal punto di vista generale, ma lo farà soprattutto in materia di cuore e vita affettiva, attirando momenti piacevoli e situazioni piacevoli. Sarà una giornata con grande risalto di tutto ciò che riguarda la vita affettiva, familiare e intima. Anche alti e bassi emotivi.

Gemelli

Oggi sarà il momento ideale per staccare un po’ o riposarsi da tutte le faccende mondane, lavorative e finanziarie, cerca almeno di rallentare. E, d’altra parte, sarà un giorno migliore per l’amore, l’amicizia e tutte le relazioni di natura intima, sia per coltivarle che per iniziarne di nuove.

Cancro

Marte inizierà a transitare attraverso il tuo segno e lo farà per diverse settimane. È un transito positivo che ti renderà più guerriero e più audace, ti farà prestare maggiore attenzione alle cose reali e ti darà forza e coraggio per superare le difficoltà, superare gli ostacoli e affrontare le tue paure, dubbi e incertezze.

Leone

Non importa se devi lavorare o puoi goderti un giorno libero, il succo è che ti aspetta una giornata di grande attività, in parte su tua iniziativa ma anche legata all’esito degli eventi. È una giornata positiva e fruttuosa, ma devi stare attento ai disaccordi o alle discussioni con la tua famiglia o il tuo partner.

Vergine

Oggi ti aspetta una giornata di lavoro tanto quanto nei giorni lavorativi, forse anche di più, solo che questa attività sarà finalizzata ad attività domestiche, familiari, domestiche o intellettuali. Sarà anche una buona giornata se devi viaggiare o lasciare il tuo ambiente abituale, ti svilupperanno con grande fluidità.

Bilancia

Oggi inizierà uno dei pochi fine settimana in cui potrai fare quelle cose che desideri o che ti piacciono, che si tratti di svago o di qualsiasi altra attività. Tendi sempre ad adattarti a ciò che piace agli altri, ma oggi puoi imporre i tuoi desideri o bisogni al di sopra di qualsiasi condizione.

Scorpione

Questa sarà per voi una giornata molto positiva, anche se forse non troppo oziosa, perché su di essa potrete svolgere tutta una serie di attività e lavori che non potete svolgere nei giorni feriali, ma che per voi sono molto importanti. Mostrerai una grande attività e le cose andranno bene per te. Potrebbe essere necessario viaggiare.

Sagittario

Sebbene il tuo desiderio sia rivolto a goderti un’ottima giornata e fare tutto ciò che desideri, tuttavia, oggi sarai assalito da numerose preoccupazioni e preoccupazioni, in molti casi legate a questioni materiali o problemi di altro tipo, anche se in realtà nulla di male incombe su di te. . Semplicemente rilassati.

Capricorno

Un incidente o un evento imprevisto ti impedirà di goderti una giornata piacevole o piacevole, oppure può renderti seriamente difficile. Fai attenzione agli incidenti di qualsiasi tipo o agli infortuni nel caso in cui dedichi la giornata allo sport. Questa giornata potrebbe portarvi qualche sorpresa non troppo piacevole.

Acquario

Non lasciare che la malinconia o qualsiasi altro tipo di emozione negativa invada il tuo cuore e amareggi una giornata che potrebbe essere molto più bella e fruttuosa. Inoltre, avrai delle brutte notizie, o un evento negativo, che aumenteranno ulteriormente il rischio di cadere in stati emotivi di natura depressiva.

Pesci

In molti momenti diventi una persona previdente o molto fortunata per gli altri, grazie al tuo grande cuore e ad un sincero desiderio di aiutare o sacrificarti per gli altri. Ecco perché sarà il destino a regalarti oggi una persona o una situazione davvero provvidenziale, che ti aiuterà a uscire dalle tue difficoltà.