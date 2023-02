Oroscopo Branko domani 27 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 27 febbraio Leone

Ancora una volta ti aspetta una giornata felice con la tua famiglia e i tuoi cari, tuttavia, non riuscirai a toglierti dalla testa alcuni problemi o preoccupazioni legati al lavoro e agli affari materiali che non stanno procedendo nel percorso che vorresti, ma devi ricordare che ora hai le stelle a tuo favore.

Oroscopo Branko 27 febbraio Vergine

La Luna si troverà oggi in una posizione dissonante e questo significherà che per quanto felice o piacevole possa essere la giornata, molte volte non potrete fare a meno di sentirvi soli o abbandonarvi alla malinconia, anche se non ce n’è motivo. Il tuo pensiero sarà con una persona molto amata, ma che in questo momento è abbastanza lontana.

Oroscopo Branko 27 febbraio Bilancia

Questo sarà oggi uno dei segni più favoriti grazie all’influenza benefica di Venere, il vostro pianeta dominante. Amore ricambiato e benessere familiare, ma anche, in altri casi, godrai di grande benessere o pace interiore. In realtà stai solo raccogliendo l’amore e la dedizione che semini ogni giorno con i tuoi cari.

Oroscopo Branko 27 febbraio Scorpione

Affronta questa giornata con saggezza e conta fino a dieci prima di fare qualsiasi cosa di cui potresti pentirti in seguito. Oggi la Luna e gli altri pianeti sono afflitti e questo può portarvi a vedere le cose in un modo che non sono, soprattutto per quanto riguarda la famiglia o il vostro partner, e potrebbe scatenare un conflitto.