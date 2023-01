Oroscopo Branko domani 27 gennaio 2023: gli astri impensabili per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 27 gennaio Leone

Non sprecare energie con discussioni inutili sul lavoro, dedicati al tuo, che è il positivo, Leone . I cambiamenti nella tua situazione economica non sono previsti, ma arriveranno, sii paziente. Innamorato, sei in un momento molto favorevole per ottenere il meglio dalla tua relazione. Non lasciarti trasportare dagli alti e bassi emotivi, sai che ti danneggiano. Con una buona salute, farai buon uso del tuo tempo libero, riposerai e rilasserai anche tu. Alcuni amici potrebbero metterti di fronte a molte persone, Leone, magari per fare un discorso improvvisato o condurre una discussione. Generalmente non ti dispiace, ma oggi sei di umore tranquillo e preferiresti stare in disparte. Potresti stringere i denti e fare quello che ti chiedono. Ma non aver paura di dire ai tuoi amici come ti senti. Non vogliono davvero metterti a disagio.

Oroscopo Branko 27 gennaio Vergine

Al lavoro, ti farebbe bene delegare quei compiti che non sei obbligato a svolgere, Vergine . Hai molto lavoro, ma grazie alle tue capacità ce la farai. Innamorato, non trascurare quelle cose che ti rendevano felice, goditi il ​​momento. Dovresti sorridere e prendere la vita con più calma, farai meglio. Devi iniziare a guardare la tua dieta per avere una buona salute, non ritardare. Qualcuno un po’ bellicoso e abrasivo potrebbe interrompere il flusso di idee durante una lezione o un seminario dedicato a concetti e valori spirituali e metafisici. Questo non ti starà bene, Vergine, ma non sei il tipo da essere conflittuale. Non preoccuparti. Lascia che la persona dica la sua, poi lascia che tutti gli altri discutano. Divertiti e impara da tutte le idee.

Oroscopo Branko 27 gennaio Bilancia

A livello lavorativo non ti fermerai, Bilancia , ma avrai il tuo compenso in futuro. Al lavoro sarai in grado di risolvere eventuali problemi molto facilmente. Innamorato, non preoccuparti così tanto dei problemi che non puoi risolvere in questo momento. Non è nel tuo interesse apportare cambiamenti radicali al tuo stile di vita in questo momento. Fai ginnastica per rinforzare la schiena e prenditi cura di te un po’ di più, stai trascurando la tua salute. Un turbamento tra te e un amico potrebbe farti chiedere cosa hai fatto di sbagliato, Bilancia. È probabile che tu fossi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il tuo amico potrebbe avere problemi di soldi ed essere troppo imbarazzato per parlarne. Aspetta qualche giorno e chiama di nuovo per vedere come stanno le cose. Il tuo amico avrà più voglia di parlare e dovrebbe andare tutto bene tra di voi.

Scorpione

Se lavori da solo, non avrai giorni molto attivi, Scorpione , sii paziente. I tuoi superiori ti faranno un’offerta di lavoro che dovresti prendere in considerazione, sarà positiva. In amore, con positività e senso dell’umorismo, la vita è affrontata meglio, vedrai come tutto migliora. Ora avrai tutto il supporto di cui hai bisogno dai tuoi amici e dalla tua famiglia. Sei in ottima salute e con rinnovata energia, avrai molta attività. Troppe responsabilità esterne contemporaneamente potrebbero metterti in contrasto con un attuale partner d’amore, lo Scorpione. Potrebbe sembrare che la tua amata chieda una scelta tra il tuo lavoro e la relazione. Non leggere nella situazione cose che non ci sono e non essere troppo orgoglioso per parlarne. L’orgoglio può davvero venire prima di una caduta. Spiega le circostanze in dettaglio e tutto dovrebbe andare bene.