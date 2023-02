Oroscopo Branko domani 28 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 28 febbraio Ariete

Inizierai questa settimana con il piede giusto e durante questi giorni ti aspettano gioie e traguardi importanti, sia lavorativi che economici, che in fondo saranno solo il risultato dei tuoi sforzi nelle settimane o nei mesi precedenti. Inoltre, oggi sarai particolarmente motivato o incoraggiato, anche senza sapere perché.

Oroscopo Branko 28 febbraio Toro

La nuova settimana inizierà con un giorno particolarmente stimolante e favorevole alle relazioni, siano esse dirette al lavoro e agli affari mondani così come nella tua vita intima. Riceverai aiuto e sostegno non solo dagli amici ma anche da altre persone che si trovano nelle tue immediate vicinanze, anche senza che tu lo chieda.

Oroscopo Branko 28 febbraio Gemelli

Inizierai la nuova settimana con ardore guerriero e attività appassionata, ma dovresti calmarti e fermarti a pensare, potresti seguire false piste, strade sbagliate, piantare su terreni aridi o combattere appassionatamente per qualcosa che non vale la pena. L’influenza di Marte ti porta a una lotta distruttiva.

Oroscopo Branko 28 febbraio Cancro

Inizierai la settimana con una grande illusione e questo può essere un giorno molto felice per te, o semplicemente sentirti pieno di pace e armonia. La fortuna ti accompagnerà in misura maggiore o minore, ma anche se non lo fosse, ti sentiresti fortunato e ogni piccola conquista verrebbe considerata un successo molto importante.