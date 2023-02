Oroscopo Paolo Fox domani 28 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Sagittario

Oggi avrai un evento sociale che ti sarà difficile da godere perché lampi di malinconia ti colpiranno quando ricorderai una persona che non è con te. Cerca di superarlo e divertiti. I problemi che stai incontrando diventeranno, nel tempo, lezioni che ti aiuteranno a consolidarti come persona. Anche se adesso soffri un po’. Camminare in solitudine per luoghi all’aria aperta può aiutare la tua testa a trovare risposte alle domande che ti portano sulla strada dell’amarezza. Impara dal passato.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Capricorno

I dettagli saranno oggi la principale fonte di soddisfazione. Le piccole cose ti conforteranno e ti faranno dimenticare le pesanti responsabilità che ti appesantiscono così tanto. Oggi sorgerà un problema di gelosia nel tuo campo di lavoro. Qualcuno pensa che tu stia sconfinando nel loro territorio e potrebbe avere ragione. Possa questo attrito non deteriorare le tue relazioni. È tempo di credere, di confidare nelle proprie possibilità quando si propone una relazione sentimentale alla persona amata. La tua forza interiore ti darà la vittoria in breve tempo.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Acquario

Se ti senti sopraffatto dalla tua relazione, è tempo di ripensare a un cambiamento. È difficile per il tuo partner cambiare il suo modo di essere, quindi considera la possibilità di una separazione temporanea. Le energie vitali ottenute di recente ti spingeranno in un modo molto sorprendente. Approfitta dell’impulso emotivo per liberarti delle vecchie cariche vitali. Un amico molto intimo ti farà vedere cose legate alla tua vita che fino ad ora non eri in grado di distinguere. Se non ti piace quello che vedi, non prendertela con lui, vuole solo aiutare

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio Pesci

Se non rischi un po’ di più, non potrai mai vincere nulla in campo sentimentale. Fai un passo avanti e, se inciampi, rialzati e riprova con più energia. Non accettare responsabilità che corrispondono ad altri oggi, soprattutto da colleghi che hanno più volte dimostrato la loro capacità di allontanarsi dal lavoro. I tuoi figli non vedono l’ora che tu proponga piani diversi alla routine di ogni fine settimana, a cui tutta la famiglia può partecipare. Non accontentarti di restare a casa