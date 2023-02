Oroscopo Branko domani 28 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 28 febbraio Sagittario

Fortunatamente oggi sbaglierai perché inizierai la giornata con molti problemi e uno stato d’animo piuttosto basso o nostalgico, tuttavia la finirai molto meglio grazie a un magnifico colpo di scena. Non sarà l’unica bella sorpresa della settimana perché ve ne aspetteranno di ben migliori.

Oroscopo Branko 28 febbraio Capricorno

Oggi metterai in pratica ciò che sai fare meglio, migliorarti e crescere nei momenti più difficili, sacrificarti e lavorare con la speranza di raggiungere qualche importante obiettivo a lungo termine. Il tuo cuore sarà triste, ma questo ti renderà forte e darai il meglio di te stesso. Molto presto riceverai una ricompensa sotto forma di denaro.

Oroscopo Branko 28 febbraio Acquario

Anche se ci sono molte volte in cui ti senti solo e devi portare un grosso carico, i tuoi amici e i tuoi cari ti stanno preparando una grande sorpresa e molto presto ti renderai conto di quanto ti sbagliavi. Questa sarà una settimana di sorprese molto piacevoli legate al terreno personale.

Oroscopo Branko 28 febbraio Pesci

Vai avanti e non voltarti indietro. Non scoraggiarti perché gli altri non ti applaudono, anzi si oppongono alle tue iniziative o ti voltano le spalle. Sei sulla strada giusta e lo sai. Inoltre, non tutti quelli che vogliono distoglierti dal tuo percorso sono tuoi amici o lo fanno per sincera preoccupazione per te. Devi guardare avanti e continuare.