Oroscopo Branko domani 28 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi troverai una soluzione a un problema che ti preoccupa da molto tempo. Ciò trasformerà un giorno inizialmente blando in un giorno da celebrare con stile. Grandissime finestre aperte verso l’esterno nel tuo cuore, dopo un lungo periodo di chiusura. L’aria fresca farà molto bene ai tuoi interni. Il tuo spirito sarà particolarmente creativo e fantasioso oggi. Puoi intraprendere avventure sconosciute che ti ripagheranno meglio di quanto ti saresti aspettato.

Vergine

Non applicare sempre lo stesso schema per risolvere problemi diversi, cerca di fare diagnosi particolari ogni volta per riuscire a farlo bene. Stai attento alla possibilità di essere derubato o cercare di truffarti. In caso di ritrovamento o di scoperta del ladro, chiedi aiuto, ma non affrontarlo o potrebbe farti del male. La tua vita sociale si sta mescolando con la tua sfera privata con intensità crescente e questo non è favorevole al tuo equilibrio emotivo. Cerca di separarli attentamente.

Bilancia

Il modo migliore per continuare a crescere è continuare a testare. Fare errori di tanto in tanto fa parte dei rischi che non hai altra scelta che assumerti. L’ottimismo può giocarti uno scherzo oggi. Diffida da quelle opportunità che non ti aspettavi, potrebbero nascondere qualche trappola importante. Non vale la pena continuare a dedicare più tempo e sforzi a una questione che è già esaurita. Devi imparare a gettare la spugna.

Scorpione

Gli stati d’animo degli altri ti influenzeranno oggi in un modo insolito. Non è male preoccuparsi di quello che succede intorno a te, ma non perdere di vista i tuoi problemi. Usa due ingredienti per preparare la ricetta che risolverà le tue relazioni travagliate: flessibilità e generosità. Insieme ti aiuteranno molto. Non incoraggiate false speranze in campo sentimentale nelle persone che intendono instaurare rapporti con voi. Metti in chiaro fin dall’inizio che non hai alcun interesse.