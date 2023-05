Oroscopo Branko domani 28 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Questo fine settimana, che comincia oggi, non sarà per voi molto piacevole perché nel cielo regnerà il severo pianeta Saturno, rendendo difficile o talvolta impossibile avere momenti di svago e di svago, sorgeranno invece imprevisti sia in famiglia che sfere di lavoro, che ti costringeranno a distogliere l’attenzione.

Toro

Saturno, pianeta di influenza avversa, regnerà in questi giorni sui nostri destini, e nel vostro caso dovete stare attenti a dissapori o discussioni in famiglia, o in alcuni casi magari sul lavoro. Tensioni che inizieranno con una questione di poco conto, ma che potrebbero in seguito aumentare.

Gemelli

L’influenza un po’ avversa dei pianeti aumenterà un po’ la tua tendenza all’instabilità, ea volte ti farà anche sentire un po’ più indeciso o confuso. Questo non significa che la giornata sarà brutta, ma non finirà nemmeno per essere completamente buona. Tuttavia, è favorevole per viaggiare o lasciare il proprio ambiente.

Cancro

Il pianeta avverso Saturno regnerà sui nostri destini in questi ultimi giorni del mese e per la vostra tendenza emotiva, è probabile che a volte vi lascerete trasportare dalla malinconia, o da qualche altro tipo di emozioni o pensieri negativi, anche se non non sono ragioni obiettive perché accada.