Oroscopo Branko domani 29 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Solo dalla riflessione raggiungerai un punto d’incontro con te stesso. Non hai mai dubitato così tanto delle tue capacità, ma la fiducia tornerà presto. L’ansia ti domina più a lungo di quanto la situazione attuale giustifichi. Liberati dei pesi inutili con un tratto di penna, senza pensarci troppo e vedrai dei miglioramenti. Oggi avvierai o installerai qualcosa di nuovo a casa. Prima di metterti al lavoro assicurati di avere tutto ciò di cui hai bisogno o non riuscirai a portarlo a termine con successo.

Toro

Faresti meglio a prenderti le cose con calma oggi, perché niente o quasi niente funzionerà per te. Cercate di non scegliere bocconcini grandi, perché più sono grandi e peggio andrà. L’immaginazione sarà oggi la tua arma principale per raggiungere i risultati che ti vengono richiesti dall’alto. Una svolta insolita nel tuo lavoro ti darà la chiave per un successo senza sforzo. Usa tutte le tue risorse per convincere un amico o un familiare che si sta imbarcando in un’avventura che può solo portare guai. Ti ringrazierà più tardi.

Gemelli

Nuove aspettative sentimentali minacciano la tua stabilità emotiva. Una forza molto potente ti trascinerà in un’avventura sconsigliata ma molto allettante. Questo è un periodo in cui aumentano le tue possibilità di fare nuove amicizie, forse perché cerchi all’estero ciò che non puoi trovare a casa. Analizza questa nuova situazione. La sicurezza sarà la tua più grande garanzia oggi. Affronterai le decisioni con coraggio e anche se sbagli su qualcosa, il tuo atteggiamento sarà molto apprezzato da chi ti circonda.

Cancro

Dopo la tempesta, oggi arriverà la calma. Ancora una volta, vedrai come le cose finiscono sempre per tornare alla normalità, non importa quanto difficili possano sembrare i problemi. Nascondere il cattivo umore può servire come terapia specifica, ma se lo fai continuamente, darai il via a una bomba a orologeria che prima o poi esploderà. Non prestare troppa attenzione alle opinioni degli altri oggi, perché le tue saranno molto più precise e ragionate. Fidati totalmente delle tue capacità.