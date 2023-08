Oroscopo Branko domani 29 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Il prestigio non è tutto. A volte dovete sacrificarlo per valori più importanti in campo sentimentale o per essere coerenti con i vostri ideali abituali. Oggi evita tutto ciò che ha un carattere negativo o pessimistico, perché può seccare sia il tuo stato emotivo che quello fisico. Scappa da chi ti parla di problemi o di lamentele. Pensa seriamente a rinunciare ad una relazione sentimentale in cui non ti rispettano e in cui devi essere sempre diffidente. Faresti meglio a mollare.

Vergine

Se non riesci ad addormentarti, prova a svolgere qualche attività rilassante prima di dormire, perché hai bisogno di riposare. Soprattutto, dimentica il cellulare. La pace ritorna nel vostro ambiente familiare dopo qualche attrito che ha mantenuto molto tesi i rapporti con il vostro partner. Vivrai momenti che rinfrescheranno molto la tua vita. È giunto il momento di prendere il toro per le corna, non puoi ritardare oltre il momento di affrontare una persona che ti sta rendendo la vita impossibile.

Bilancia

Non prendete per buone tutte le informazioni che vi arrivano oggi in ambito professionale, perché alcune di esse potrebbero essere viziate da qualche interesse e danneggiarvi. Prendetevi cura un po’ di più del vostro corpo, perché anche se non date troppa importanza al vostro aspetto fisico, la mancanza di attenzione e di salute può incidere sulla sfera intellettuale. Anche se solo a livello simbolico, prendi le parti di un parente in un conflitto sociale che lo tocca molto seriamente. Gli sarà di grande aiuto e te ne sarà sempre grato.

Scorpione

Intorno a te avverranno cambiamenti che supereranno di gran lunga le tue previsioni e persino i tuoi interessi. Cerca di adattarti alla nuova situazione, perché sarà inevitabile. Accetta la routine laddove è essenziale. Da lì cercare alternative alla vita di tutti i giorni, magari leggere, fare passeggiate o praticare uno sport di squadra. Finalmente la pressione sul lavoro si allenterà abbastanza da permetterti di dedicarti un po’ di più a te stesso e alla tua famiglia. Approfittate perché questa situazione non durerà a lungo.