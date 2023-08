Oroscopo Branko domani 29 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non prestarti a giochi manipolativi contro terzi, l’unica cosa che otterrai sarà vincere nemici di cui non hai bisogno. Dimentica intrighi e macchinazioni. Oggi avrai le risorse necessarie per avviare un progetto che hai in mente. Non perdere l’occasione, perché non ne troverai un’altra simile. Anche se il lavoro consuma la maggior parte delle tue forze, non perdere la minima occasione di dimostrare ai tuoi cari che li ami, anche se non dedichi loro tempo.

Capricorno

Se hai promesso qualcosa e ora te lo pretendono, mantienilo anche se ti pesa, perché è l’unico modo perché ti rispettino in futuro. La prossima volta pensaci meglio. Ti conviene scommettere sull’indipendenza, lottare contro i vincoli economici e psicologici che frenano lo sviluppo delle tue potenzialità. Non guardare indietro e vai avanti. La tua immagine di serenità oggi verrà troncata da uno scatto d’ira causato dal fatto che ritieni che qualcuno abbia seriamente interferito con le tue mansioni lavorative.

Acquario

Devi far sì che la persona che si è impegnata con te mantenga la parola data, perché altrimenti la tua immagine apparirà agli altri come debole e malleabile. Hai una persona molto vicina a te che si sta intromettendo nella tua vita sentimentale. Con intenzioni sconosciute, cerca di avvicinarsi al tuo partner quando non ci sei. Una discussione legata alla politica ti farà perdere la pazienza in un modo insolito oggi. Prova a pensare prima di parlare e calcola cosa puoi perdere.

Pesci

Devi riorganizzare i tuoi programmi per arrivare a tutto. Sfrutta al meglio i tempi morti, perché così avrai tempo libero da dedicare alla famiglia o allo svago. Se giochi in modo corretto, puoi portare la concorrenza sul lavoro ai livelli consentiti dalle tue capacità. Non esitate a scalare posizioni in base al lavoro. Se continui ad aspettare che le promesse che ti sono state fatte molto tempo fa vengano mantenute, dovresti prendere una sedia e farlo sedendoti. Faresti meglio a prendere le tue iniziative.