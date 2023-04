Oroscopo Branko domani 29 aprile 2023: Sagittario, capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Un atteggiamento rischioso e qualche altro cattivo consiglio ti porteranno a prendere decisioni con leggerezza, prova a pensarci due volte e non prestare molta attenzione a chi sa. Godete di una lucidità mentale straordinaria, che sorprenderà piacevolmente le persone che non vi conoscono e con le quali dovrete stringere accordi che prevedano un reddito. Concentrati sui tuoi problemi e non perdere tempo a intervenire in quelli degli altri. Stanno arrivando giorni impegnativi e se non ci dedichi abbastanza tempo, potresti fallire.

Capricorno

Oggi avrai un incontro casuale con una persona dell’altro sesso che non vedi da molto tempo. Questo incontro cambierà i tuoi piani per la giornata e forse qualcos’altro. Cerca nelle tensioni del lavoro l’origine del dolore cervicale che condiziona il tuo riposo; Puoi alleviare il disagio, ma lo eliminerai solo se risolvi i problemi di lavoro. Inizia un periodo di contrasti e crisi. Ci saranno cose che cambieranno a tuo favore e altre che si rivolteranno contro di te molto presto. L’aiuto dei tuoi cari sarà fondamentale.

Acquario

Non esitare a dire quello che pensi, a esprimere le cose che provi per chi ti circonda, soprattutto se si tratta di sentimenti d’amore. Avviare idee creative. Eliminare l’energia negativa che è entrata nel tuo corpo è un compito prioritario per te. Puoi usare l’esercizio e anche leggere o dipingere. In nessun caso alcool o tabacco. Approfitta di questi giorni per riposare e meditare sulle cose che ti stanno arrivando. Non si tratta di allarmarsi, ma di prevenire. Con un po’ di cautela, i tuoi piani funzioneranno.

Pesci

Oggi è una buona giornata per chi è del vostro segno, vi sentirete pieni di energia, approfittatene per portare a termine le questioni che avete lasciato in sospeso poiché sarete fortunati in tutto ciò che farete. Litigi su argomenti assurdi sono all’origine di una piccola crisi nel rapporto. Cerca punti di incontro, zone di coincidenza in cui ritrovare l’armonia. Inizia un’era che non dimenticherai per molto tempo. Grandi opportunità si uniranno a un momento di forza e fortuna speciale. Divertiti al massimo.