Oroscopo Branko domani 29 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Attenzione allo spionaggio e ai tradimenti, siete in un ottimo momento e la fortuna è chiaramente dalla vostra parte, ma non sottovalutate chi vorrebbe togliervi di mezzo. Certamente non lo capiranno, ma potrebbero darti più di un mal di testa. Oggi dovresti essere un po’ più consapevole dei tuoi nemici.

Vergine

Buon momento per affari, denaro e affari materiali in generale, anche se sarà anche una giornata piena di lotte e tensioni. L’influsso favorevole di Saturno vi aiuterà a far emergere le vostre migliori qualità e raggiungere traguardi, anche se questo non sarà un mezzo di fortuna ma piuttosto di grande impegno, intelligenza e capacità.

Bilancia

Non lasciarti trasportare dall’eccessiva prudenza o addirittura dalla paura, molte volte il tuo peggior nemico sei te stesso. Oggi le stelle ti favoriscono e puoi passare una buona giornata anche se non è questo il tuo sentimento. Successo in questioni legate al denaro, agli affari o ai beni materiali in generale, potresti anche ricevere un aiuto che non ti aspettavi.

Scorpione

Nonostante tu sia tutto passione e lavori soprattutto con impulsi ed emozioni, però, oggi dovrai essere molto più riflessivo e aspettare il momento migliore per agire. Potrebbe essere una buona giornata per te, ma non puoi fare le cose nel modo appassionato che fai di solito, devi essere molto più freddo.