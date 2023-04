Oroscopo Branko oggi lunedì 3 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Oggi non sarà un buon giorno per incontrare nessuno. Assicurati che le tue aspettative siano ragionevoli ed evita di comportarti in modo strano. In materia familiare ed economica il vostro giudizio sarà corretto. Serata favorevole all’amore e all’intimità.

Toro

Ottima giornata per condividere le tue idee con gli altri. Attività creative e alcune brevi escursioni ti faranno sentire completamente felice. Sul piano sentimentale, la parola chiave sarà sincerità.

Gemelli

Una pianificazione ponderata e studiata ti permetterà di apportare cambiamenti di successo nella tua casa. Se vai a fare shopping il tuo giudizio sarà eccellente. Non dedicare troppo tempo a un argomento professionale e lascia ore libere per socializzare.

Cancro

Le persone oggi troveranno difficile dire di no, poiché sarà sia persuasivo che convincente. Buone prospettive nel campo del divertimento. Ti verrà presentata la possibilità di fare un viaggio interessante.

Leone

Oggi sarà un giorno eccellente per le faccende domestiche. Una nuova idea per aumentare il tuo reddito sembra promettente. Dovrai modificare il tuo orario di partenza. Sii chiaro nell’esprimere le tue opinioni per evitare malintesi.

Vergine

Oggi ti verrà presentata l’opportunità di fare nuove amicizie o partecipare a qualche attività di gruppo. Riceverai un invito molto suggestivo. Parla chiaramente con i tuoi intimi delle questioni che ti riguardano.

Bilancia

Il tuo umore sarà molto variabile e troverai difficile decidere. Se andate a fare la spesa, fuggite dalle precipitazioni, perché c’è un rischio molto marcato di commettere errori. Riceverai una domanda riconvenzionale da un membro della famiglia per il modo in cui gestisci i tuoi soldi.

Scorpione

Sarai sorpreso di sentire qualcuno che avevi quasi dimenticato. Una persona malata vi ringrazierà molto per la vostra visita. Ti divertirai con i tuoi amici, ma evita gli eccessi. In amore ci saranno compensazioni.

Sagittario

Oggi non sarà facile per lui comunicare con gli altri. Un amico sembra insistere nel non capirlo e rende tutto difficile di proposito. Evita le discussioni e fai molta attenzione a ciò che dici e a come lo fai.

Capricorno

Buon momento per favorire le relazioni personali. La fortuna ti visiterà attraverso gli amici. Divertimento e denaro non si combineranno favorevolmente. Cerca di migliorare la tua sicurezza generale e avvia un piano di risparmio.

Acquario

Non contare sugli altri per risolvere i tuoi affari. Mettiti al lavoro e non rimandare quello che puoi fare oggi per domani. Nel campo affettivo, l’armonia predominerà. Serata favorevole per trascorrerla in privacy.

Pesci

Oggi la giornata è eccellente per chi sente inclinazioni romantiche e vuole divertirsi. Gli piacciono le sorprese e ne riceverà molte. Viaggiare può essere un’altra felice possibilità.