Ho sempre lavato asciugamani e vestiti insieme: poi è successo qualcosa che mi ha fatto cambiare per sempre

Stavo litigando con mia sorella. Diceva che non si dovrebbero mai lavare gli asciugamani insieme ai vestiti.





Ma io lo faccio sempre. Qualcuno può spiegarmi qual è il problema? Così risparmio tempo.

È esattamente quello che le ho detto.

«Sylvie, ti stai facendo troppe paranoie», le ho detto, mentre buttavo nel cestello sia le mie magliette da palestra che un paio di asciugamani.

Lei ha incrociato le braccia e mi ha lanciato uno dei suoi sguardi. «Mara, stai rovinando i tuoi vestiti. Gli asciugamani sono pesanti e rilasciano pelucchi. Sfregano contro i tessuti più delicati, facendoli rovinare più in fretta.»

Ho alzato gli occhi al cielo. «Sono solo vestiti. Li indossiamo, ci sudiamo dentro e li laviamo. Non è niente di così complicato.»

Sylvie ha scosso la testa, chiaramente irritata. È sempre stata la più meticolosa tra noi due. Io sono più… efficiente, diciamo.

Ma qualche giorno dopo è successo qualcosa di strano.

Ho tirato fuori la mia camicetta blu scuro preferita — quella che mettevo spesso per andare al lavoro — e ho notato che era piena di piccoli pelucchi bianchi. Ho sospirato, ne ho tolti alcuni con le dita e l’ho indossata comunque. Niente di grave.

Il giorno dopo, però, ho notato che i miei leggings neri avevano già quei fastidiosi pallini e cominciavano a sembrare consumati… dopo solo pochi mesi di utilizzo.

Non volevo ammetterlo, ma nella mia testa risuonavano ancora le parole di Sylvie.

Gli asciugamani sfregano contro i tessuti più delicati. Li fanno rovinare prima.

Mi sono detta che era solo una coincidenza.

Poi però è arrivata la vera batosta.

Una mattina di sabato ho lavato, come sempre, asciugamani e vestiti insieme. Quando ho tirato tutto fuori dalla lavatrice, eccolo lì: il mio maglione color crema preferito… rimpicciolito.

Non di poco. Sembrava fosse di una ragazzina.

L’ho fissato, sentendo un groppo allo stomaco. Quel maglione non era costato poco. E l’avevo indossato solo due volte.

Proprio in quel momento Sylvie è entrata in lavanderia. Mi ha visto con il maglione tra le mani e non ha detto una parola. Ha solo alzato le sopracciglia.

«Lo so, lo so», ho mormorato. «Non dire nulla.»

Ha alzato le spalle. «Puoi risparmiare tempo. Oppure puoi salvare i tuoi vestiti.»

La sua voce non era sarcastica, solo oggettiva. E questo faceva ancora più male.

Quella sera ho fatto qualche ricerca online.

A quanto pare, gli asciugamani sono fatti di materiali più spessi e ruvidi. Trattengono più acqua, il che rende la centrifuga più pesante e aggressiva sui capi delicati. E il problema dei pelucchi è reale. I tessuti come il cotone o i sintetici non tollerano bene quell’attrito nel tempo.

In pratica, stavo lentamente distruggendo i miei vestiti per risparmiare venti minuti di separazione.

Il weekend successivo ho deciso di cambiare abitudine.

Ho separato i carichi: asciugamani da una parte, vestiti dall’altra. E sai una cosa? I miei capi hanno iniziato a durare di più. I colori restavano più vividi. I tessuti sembravano nuovi.

Sylvie, da vera Sylvie, se n’è accorta subito. «Alla fine sei passata anche tu al lato oscuro, eh?»

Ho riso. «Avevi ragione.»

Ha sorriso. «Come sempre.»

Ma il vero colpo di scena è arrivato qualche settimana dopo.

Sylvie mi ha chiamata nel panico. «Mara, puoi venire da me? La lavatrice non scarica più.»

Quando sono arrivata nel suo appartamento, era lì davanti alla lavatrice, con una pozzanghera che si allargava lentamente sul pavimento.

«Hai controllato il filtro?» le ho chiesto.

Ha morso il labbro. «Non sapevo ci fosse un filtro.»

Ho sospirato, preso una torcia e smontato il pannello inferiore. Il filtro era completamente ostruito… da pelucchi.

Abbiamo passato l’ora successiva a pulirlo. Grumi di pelucchi degli asciugamani, peluria dei vestiti, persino qualche monetina.

Mentre lavoravamo, Sylvie sembrava imbarazzata. «A quanto pare, tutti quei carichi perfettamente separati non erano poi così perfetti.»

Ho sorriso. «Nessuno è perfetto. Sbagliamo tutti.»

Ha riso. «Okay, okay. Da ora in poi controllerò il filtro.»

Quel momento mi è rimasto impresso.

Tutti abbiamo i nostri punti ciechi. Io pensavo di essere efficiente. Sylvie pensava di essere scrupolosa. Ma alla fine, entrambe avevamo qualcosa da imparare.

A volte non si tratta di avere ragione o torto. Si tratta di essere aperti: ad accettare consigli, a imparare, ad aiutarsi quando qualcosa va storto.

Ora il giorno del bucato è diventato quasi uno scherzo tra noi.

Facciamo FaceTime mentre pieghiamo i panni, ci scambiamo consigli e ridiamo di quanto abbiamo preso sul serio una cosa così banale.

Ma ci penso ogni volta che sono tentata di fare le cose in fretta — sia col bucato che con la vita.

Risparmiare un po’ di tempo adesso non vale la pena, se significa rovinare qualcosa di prezioso sul lungo termine.