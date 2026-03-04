​​


“Bimba bella, sai qual è il problema? Con la guerra all’Iran, noi italiani rischiamo di pagarla cara.”

Emanuela B.
04/03/2026
La compagna Berlinguer insiste sull’implementazione di sanzioni in seguito all’attacco all’Iran. A Maurizio Belpietro spetta l’onere di fornirle una spiegazione dettagliata del contesto geopolitico: “Attuiamo sanzioni contro coloro che necessitano di chiarimenti, poiché non ho compreso appieno la situazione”.



“Abbiamo imposto sanzioni alla Russia, il che ha avuto conseguenze negative per noi, poiché si sono rivelate controproducenti. Attualmente, affrontiamo difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi di gas e petrolio”.



