Oroscopo Branko oggi lunedì 3 aprile 2023: amore, salute e benessere per Leone a Scorpione

Nulla da evidenziare, nel complesso una buona giornata. Amore : Nuove proposte nella coppia. Lavoro : se non hai bisogno di dare di più, non farlo. Il tuo tempo è denaro. Soldi : Situazione equilibrata. Salute : controlla le tue emozioni. La buona volontà non ha limiti o confini e la tua simpatia per gli altri è abbastanza universale, ma ci sono limiti economici che non dovresti attraversare, quindi non essere troppo generoso o troppo debole o ti spenneranno. Continuerai come hai iniziato. Mantieni alto il tuo entusiasmo di ieri, il tuo approccio pratico avrà successo. Bilancia, un vento di passione e libertà soffia attraverso la tua vita amorosa. Non esitate a dare libero sfogo agli impulsi spontanei… Saranno ben accolti dal tuo partner.