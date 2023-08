Oroscopo Branko domani 31 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non è il momento di assumere impegni finanziari seri. Un cambiamento nelle tue condizioni di lavoro ti farà attraversare molto presto una serie di incertezze. La forza delle stelle ti aiuterà a far uscire da te tutti i sentimenti che ti hanno imprigionato e che tanto hai bisogno di comunicare. Oggi sarà il giorno della liberazione. La combinazione del buon momento che state attraversando e del giudizio corretto che normalmente vi assiste, fanno di oggi una buona giornata per prendere grandi decisioni.

Oggi riceverai un messaggio tramite una persona sconosciuta che ti darà molto a cui pensare. Non dare credibilità a tutto ciò che senti o leggi. Potrebbe trattarsi di una frode. L’amore e gli amici prendono strade opposte nella tua vita e oggi ti ritroverai di fronte alla necessità di scegliere. Non cercare di combinare i piani dell’uno e dell’altro, non funzionerà. Oggi troverai intorno a te più comprensione del solito. Nonostante i dubbi che nutri, riceverai un sostegno inaspettato e sincero che ti aiuterà.

Acquario

Buona giornata per appianare i bordi irregolari con un amico che avresti potuto offendere non molto tempo fa. Sicuramente se n’è già dimenticato, ma sarebbe bello fare un po’ di chiarezza. Oggi sarai attratto in modo speciale da tutto ciò che riguarda l’ignoto, lo strano o l’inspiegabile. Va bene essere interessati, ma non ossessionarti o perdere tempo. Cerca di evitare lunghe riflessioni, perché non ti porteranno da nessuna parte e ti faranno solo preoccupare senza motivo.

Pesci

Un nuovo amore o la riscoperta dei sentimenti verso il proprio partner possono condurvi in ​​questi giorni verso uno stato d’animo ad alto contenuto spirituale. Ti sentirai fluttuare continuamente. Oggi scoprirai un aspetto sconosciuto di uno dei tuoi amici e potrebbe non piacerti troppo. Dategli un po’ di tempo per spiegare le sue reazioni. Attenzione ai viaggi, perché la giornata che si presenta oggi potrebbe diventare un calvario, magari a causa di un guasto, di ritardi nelle comunicazioni o della perdita di oggetti.