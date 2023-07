Oroscopo Branko domani 31 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Tendi a sentirti minacciato da una persona che sta solo cercando di aiutarti, nonostante il suo atteggiamento apparentemente eccessivamente condiscendente. Niente ti deprimerà tanto oggi quanto essere chiuso in casa. Dovresti uscire nel mondo esterno per renderti conto che la vita va avanti. Il tuo sistema di valori entra in una leggera crisi a causa di fattori esterni. I tempi di cambiamento stanno arrivando, ma questa può essere un’opportunità per svilupparti come persona.

Toro

Se cerchi un po’, sicuramente troverai un momento della giornata da dedicare all’esercizio fisico. Se puoi, convinci un amico o un partner a unirsi a te. Anche se non l’hai mai considerato seriamente, oggi puoi maturare un’idea che potrebbe portarti ad avviare un’impresa. Controlla con la tua famiglia e se hai supporto, fallo. Oggi sorgerà un problema di gelosia nel tuo campo di lavoro. Qualcuno pensa che tu stia sconfinando nel loro territorio e potrebbe avere assolutamente ragione. riflettere.

Gemelli

Una confusione da parte dei tuoi superiori ti farà lavorare molto più del necessario oggi. Hai motivo di protestare, non perdere questa occasione. Il tuo corpo ha bisogno di esercizio. La vita sedentaria che conduci sta causando un grave deterioramento della tua salute. Inizia il prima possibile, anche se in modo progressivo. A volte la soluzione più ovvia è la più appropriata. Cercare di cercare opzioni più contorte, lungi dall’aiutarti in qualsiasi cosa, ti danneggerà seriamente.

Cancro

Presta molta attenzione a ciò che dicono gli altri e salva la tua opinione per ultima. Non è conveniente per te anticipare gli eventi, non hai abbastanza informazioni. Indagare su nuovi modelli di vita è positivo, ma dai ad alcuni cambiamenti il ​​tempo di stabilizzarsi prima di intraprenderne di nuovi, o tutto sembrerà un caos. Le energie raggiunte negli ultimi giorni vi spingeranno in modo molto sorprendente. Approfitta dell’impulso emotivo per liberarti delle vecchie cariche vitali.