Oroscopo Branko domani 31 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Se oggi ottieni un successo significativo, nel tuo lavoro, finanze o vita sociale, non dovresti rivendicare la vittoria così facilmente. Saturno è in posizione dominante e sebbene possa non sembrarvi, dietro quel successo potrebbero esserci più problemi di quanto immaginaste. La sfortuna potrebbe nascondersi dietro una grande gioia, fai attenzione.

Vergine

È vero che in questi ultimi giorni state attraversando non poche difficoltà, numerosi sacrifici o lavori estenuanti, e non c’è dubbio che Saturno possa aver causato tutto questo per voi. Ma è anche vero che anche voi avete fatto molto da parte vostra, cercando sempre di percorrere le strade più difficili o più aride.

Bilancia

Oggi la Luna è nel vostro segno, ma formando un ottimo aspetto con il Sole, questo vi darà la serenità e la forza di cui avete bisogno per sopportare con calma, prudenza e filosofia gli attacchi o le insidie ​​dei vostri nemici, e per contrastarli in modo ponderato ed efficace . Tu stesso finirai per trasformarlo in una buona giornata.

Scorpione

Oggi ti aspetta una giornata favorevole o ispirata per quanto riguarda il denaro e gli affari materiali o il tuo patrimonio. Riceverai aiuto o supporto grazie al quale la tua situazione finanziaria migliorerà o si consoliderà. Sarà anche una giornata fortunata nel caso in cui dobbiate fare un viaggio o avere a che fare con persone di fuori.