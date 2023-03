Oroscopo Branko domani 31 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Dovrai aspettare prima di passare a un particolare progetto, ma non arrenderti. Senti il bisogno di ritirarti e sorgono domande di base. Fa’ con calma. Ariete, inizi a sentire il bisogno di riflettere e fare un passo indietro. Non lasciarlo andare, ma, allo stesso tempo, non trascurare le tue connessioni più strette. Devi trovare l’equilibrio per evitare un effetto negativo sulla tua vita privata.

Toro

Questo è un buon giorno promettente per chattare con gli altri. Riceverai sorprese, una dopo l’altra. Lo sforzo che hai fatto, sia al lavoro, a casa o nella tua vita amorosa, ne varrà la pena. Recupererai quel tempo perduto che pesava sulla tua coscienza. Questo è un ottimo momento per affrontare progetti difficili. L’atmosfera è esplosiva. Toro, troverai difficile essere ragionevole. Che tu abbia una relazione o meno, i tuoi desideri non incontreranno resistenza.

Gemelli

Nel tuo giorno per giorno, hai bisogno di pace e tranquillità e farai tutto il possibile per mantenere la tranquillità intorno a te. Ti piace che gli altri ti sostengano in quello che fai. La tua mente sembra essere finalmente in pace. Oggi sembra essere abbastanza buono. Riscoprirete la magnifica energia che è la vostra forza vitale. Gemelli, è ora o mai più, dovresti iniziare qualcosa o andare in un’avventura. Scopri di più su di te attraverso il tuo partner, non hai nulla da perdere.

Cancro

Potresti fare una mossa che hai rimandato per molto tempo e sarà coronata da successo. La tua capacità di riposare lascia molto a desiderare e la tua tensione nervosa ti impedisce di rilassarti davvero. Non è più tempo di sognare ma di essere costruttivi e tu ne sei consapevole… Tuttavia, Cancro, assicurati di non perdere di vista i tuoi progetti, poiché sono il fondamento stesso di ciò che vuoi costruire.