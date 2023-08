Oroscopo Branko domani 4 agosto 2023: gli astri con voti Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto) – Voto: 10/10

Il Leone sarà al centro dell’attenzione e gode di una giornata favolosa. Le stelle esaltano la vostra personalità magnetica e carismatica, rendendovi irresistibili in ogni situazione. Sul lavoro, sarete protagonisti di successi e riconoscimenti. In amore, il vostro fascino sarà irresistibile e il partner vi apprezzerà ancora di più.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) – Voto: 8/10

La Vergine avrà una giornata molto proficua in ambito lavorativo. La vostra capacità analitica vi permetterà di risolvere facilmente anche le situazioni più complesse. In amore, sarete romantici e premurosi con il vostro partner. Prestate attenzione alla salute e dedicati a qualche attività rilassante.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) – Voto: 7/10

Per la Bilancia, la giornata sarà abbastanza tranquilla. Sul lavoro, mantenete una certa cautela e valutate bene le decisioni da prendere. In amore, cercate di evitare incomprensioni e siate più comunicativi con il vostro partner. Prendetevi del tempo per voi stessi e dedicatevi a un po’ di relax.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) – Voto: 9/10

Lo Scorpione vivrà una giornata particolarmente positiva e ricca di emozioni. Sul lavoro, la vostra tenacia e determinazione vi porteranno a ottenere importanti risultati. In amore, sarete più sensuali e affettuosi del solito, creando una connessione più profonda con il vostro partner. Fate attenzione alla salute, ma nel complesso, la giornata sarà all’insegna della felicità.