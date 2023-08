Oroscopo Branko domani 4 agosto 2023: Lo zodiaco con voti Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) – Voto: 6/10

Il Sagittario dovrà affrontare qualche difficoltà in ambito lavorativo. Mantenetevi pazienti e cercate di non disperdere energie in situazioni poco importanti. In amore, cercate di essere più comprensivi e affettuosi con il partner. Prendetevi del tempo per rilassarvi e dedicarvi alle vostre passioni.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) – Voto: 8/10

Il Capricorno affronterà una giornata positiva e ricca di soddisfazioni. Sul lavoro, sarete apprezzati per la vostra serietà e affidabilità. In amore, la vostra dolcezza sarà molto apprezzata dal partner. Prestate attenzione alla vostra salute e cercate di mantenere uno stile di vita equilibrato.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) – Voto: 7/10

L’Acquario dovrà fare i conti con qualche piccola difficoltà in ambito lavorativo. Cercate di mantenere la calma e affrontate le sfide con positività. In amore, evitate discussioni inutili e concentratevi sulle affinità con il partner. Dedicate del tempo a voi stessi e rilassatevi con attività che vi appassionano.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) – Voto: 9/10

I Pesci avranno una giornata positiva e intensa. Sul lavoro, la vostra creatività e intuizione vi porteranno a ottenere risultati sorprendenti. In amore, sarete molto romantici e premurosi con il vostro partner. Prendetevi del tempo per meditare e ritrovare la vostra serenità interiore.