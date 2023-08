Oroscopo Branko domani 4 agosto 2023, i segni con voti

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Amore: **** Salute: *** Lavoro: **** Fortuna: ***

L’Ariete avrà una giornata positiva nei rapporti amorosi, ma dovrà prestare attenzione alla propria salute, che potrebbe richiedere qualche cura in più. Sul fronte professionale, le energie saranno alte, e il successo sarà a portata di mano. Inoltre, il vostro buon karma vi sorride, favorendo incontri e opportunità inaspettate.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Amore: *** Salute: **** Lavoro: *** Fortuna: ****

Per il Toro, la giornata sarà all’insegna dell’amore e della passione. La salute sarà ottima, e il vostro corpo vi ringrazierà per la cura che gli avete dedicato. Sul lavoro, potrebbero esserci delle sfide, ma la vostra determinazione vi aiuterà a superarle con successo. La fortuna sarà dalla vostra parte, portando opportunità finanziarie.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Amore: *** Salute: *** Lavoro: **** Fortuna: **

I Gemelli avranno una giornata di alti e bassi in amore, ma con la comunicazione aperta, tutto si risolverà. Sul fronte della salute, è necessario fare attenzione a non trascurare il benessere fisico e mentale. Nel lavoro, potrebbero arrivare nuove opportunità, ma è fondamentale essere preparati. La fortuna potrebbe essere instabile, quindi agire con cautela.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Amore: **** Salute: ** Lavoro: *** Fortuna: ***

Il Cancro avrà una giornata fortunata in amore, con emozioni intense e momenti romantici. Tuttavia, la salute richiederà un po’ di attenzione, quindi non trascurate i segnali del vostro corpo. Sul lavoro, le cose procederanno bene, ma è importante evitare conflitti con colleghi o superiori. La fortuna sarà dalla vostra parte, ma cercate di mantenere il controllo delle situazioni.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Amore: *** Salute: **** Lavoro: **** Fortuna: **

Il Leone vivrà una giornata amorosa appagante, ma potrebbero esserci momenti di tensione con il partner. La salute sarà ottima, ma non trascurate l’equilibrio emotivo. Sul lavoro, la vostra determinazione vi aiuterà a raggiungere obiettivi importanti. La fortuna potrebbe essere altalenante, quindi agire con prudenza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Amore: ** Salute: **** Lavoro: *** Fortuna: ***

La Vergine avrà una giornata complicata in amore, con possibili incomprensioni e malintesi. La salute sarà buona, ma è importante prendersi cura di sé stessi. Sul lavoro, potrebbero esserci sfide, ma la vostra precisione e dedizione vi aiuteranno a superarle. La fortuna sarà dalla vostra parte, portando opportunità di crescita.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: **** Salute: *** Lavoro: **** Fortuna: ****

La Bilancia avrà una giornata positiva in amore, con momenti di grande complicità. La salute richiederà attenzione, quindi non esagerate con gli eccessi. Sul lavoro, la vostra creatività vi porterà a brillanti risultati. La fortuna vi sorride, con nuove opportunità finanziarie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Amore: *** Salute: **** Lavoro: *** Fortuna: ***

Lo Scorpione vivrà una giornata amorosa intensa, ma dovrà fare attenzione alle gelosie. La salute sarà buona, ma non trascurate lo stress. Sul lavoro, potrebbero esserci nuove sfide da affrontare, ma la vostra tenacia vi porterà al successo. La fortuna sarà favorevole, ma agite con prudenza nelle decisioni finanziarie.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Amore: *** Salute: ** Lavoro: **** Fortuna: ****

Il Sagittario vivrà una giornata di alti e bassi in amore, con possibili discussioni. La salute richiederà attenzione, quindi cercate di trovare un equilibrio. Sul lavoro, le opportunità saranno numerose e avrete la possibilità di distinguervi. La fortuna sarà dalla vostra parte, con entrate finanziarie inaspettate.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Amore: *** Salute: **** Lavoro: *** Fortuna: **

Il Capricorno avrà una giornata positiva in amore, ma potrebbe esserci qualche piccolo disguido. La salute sarà ottima, ma attenzione agli eccessi. Sul lavoro, la vostra pazienza vi aiuterà a risolvere problemi e raggiungere obiettivi. La fortuna sarà stabile, ma non rischiate troppo in questioni finanziarie.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Amore: **** Salute: *** Lavoro: **** Fortuna: ****

L’Acquario vivrà una giornata amorosa appagante, con momenti di grande affetto. La salute sarà buona, ma cercate di evitare situazioni stressanti. Sul lavoro, la vostra creatività e originalità vi apriranno nuove strade. La fortuna sarà dalla vostra parte, portando opportunità finanziarie interessanti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Amore: *** Salute: ** Lavoro: *** Fortuna: **

I Pesci avranno una giornata sentimentale incerta, ma con la capacità di superare eventuali ostacoli. La salute richiederà attenzione, quindi cercate di rilassarvi. Sul lavoro, potrebbero esserci situazioni complesse, ma la vostra intuizione vi guiderà alla soluzione. La fortuna potrebbe essere altalenante, quindi agite con cautela nelle decisioni finanziarie.