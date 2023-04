Oroscopo Branko oggi martedì 4 aprile 2023: predizioni imperdibili da Ariete a Cancro

Ariete

Sicuramente sei in una fase in cui vuoi cambiare la routine della tua vita amorosa. Se vivete in coppia, alcune abitudini e alcuni riflessi automatici iniziano a pesare su di voi… Ariete, dovresti renderti conto che nulla è mai definitivamente fissato. Ed è probabile che anche il tuo partner voglia un cambiamento. Dovreste uscire insieme per conoscere nuove persone ed essere particolarmente socievoli… La tua vita quotidiana si illuminerà rapidamente.

Toro

Sarà sicuramente difficile per te rimanere a casa stasera. Soprattutto se sei single. Toro, dovresti chiamare i tuoi amici e dare loro una piccola spinta se sono pigri o troppo casalinghi. Né loro né voi ve ne pentirete questa sera. Trascorrere del tempo insieme, in un ambiente luminoso, farà molto bene a tutti voi. Ultimamente il lavoro ha avuto la tendenza ad avere la precedenza su tutto il resto. Ed è tempo che la tendenza si inverta.

Gemelli

Oggi c’è un clima di tenerezza e sensibilità al quale sarebbe bene che partecipassi. Anche se il tuo temperamento è per natura più combattivo, a volte duro, dovresti cercare di abbassare un po’ la guardia. Avanzerai sia nella tua vita professionale che nella tua vita di coppia e lascerai gran parte alla delicatezza. Gemelli, non pensare che prestare maggiore attenzione agli altri sia una debolezza, al contrario.

Cancro

E se oggi smettessi di menare il can per l’aia? Quando si tratta della tua vita amorosa, potresti avere la tendenza a non arrivare direttamente al punto. Se sei single e c’è qualcuno che ti piace, dovresti smettere di fare il finto tonto. E se siete già in coppia e vorreste che il vostro compagno cambiasse alcune delle sue abitudini, non aspettate che si ritiri per parlargliene. Cancro, dovresti mettere in pratica i tuoi sentimenti.