Oroscopo Branko domani 4 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Vivi giorni molto buoni, soprattutto per quanto riguarda l’economia. Il reddito inaspettato verrà da mani amiche. Non dimenticare di essere grato per tutto ciò che ricevi. Incontrerai una persona interessata a te in un modo che ti sorprenderà. Le sue intenzioni potrebbero non essere così oneste come pensi, fai attenzione all’inizio. Una delle tue principali sfide personali è aumentare la tua indipendenza, liberarti dalle catene che ti legano a persone che non ti lasciano andare nella giusta direzione.

La tua ossessione per la perfezione non è una novità, ma inizia a gravare su alcune delle persone che devono lavorare fianco a fianco con te. Rilassati un po. I cambiamenti nel tuo ambiente immediato possono influenzarti più di quanto pensi inizialmente, dovresti essere pronto ad adattarti rapidamente alle nuove circostanze. Cerca di separare accuratamente la sfera personale da quella professionale, nel momento in cui entrambe si intersecano, possono sorgere problemi piuttosto difficili da gestire.

Bilancia

Il successo oggi dipenderà dalla tua capacità di intuire le capacità degli altri, sia nell’ambiente dei tuoi collaboratori che in quello dei tuoi concorrenti. Affronterai una situazione che ti sconcerta. Anche se non è niente di rilevante, metterà alla prova i tuoi nervi se lo prendi più seriamente di quanto meriti davvero. I nuovi contatti di lavoro aprono una doppia possibilità: approfittare delle opportunità o far approfittare di te. Precauzioni estreme.

Scorpione

Un malinteso creerà disagio nel tuo partner. Cerca di chiarire tutto il più rapidamente possibile senza lasciare dubbi. Finirai meglio di quanto pensassi. La fiamma dell’amore riacquista nuova forza nel tuo cuore e senti che il sangue scorre di nuovo a tutta velocità nelle tue vene. Stanno arrivando momenti molto interessanti. Se sei single, vale la pena rischiare un po’ quando si tratta di avere l’opportunità di incontrare l’unica persona che può cambiarti la vita. Fai attenzione con l’alcol.