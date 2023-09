Oroscopo Branko domani 4 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Avrai difficoltà a distinguere ciò che è reale da ciò che è apparente, soprattutto in una questione che non controlli e nella quale sei coinvolto solo da poche settimane. Cerca di pianificare fin dalla prima ora le cose importanti che devi fare durante la giornata. La raffica di argomenti può farti perdere qualcosa di importante in seguito. Trascorrerai una giornata dall’alto valore creativo, nella quale potrai fare grandi progressi nei progetti personali. Dedica tempo alle tue cose, ti sentirai davvero realizzato.

Accadono cose che mettono alla prova la vostra relazione e che alla fine supererete, ma non prima di affrontare una crisi. Servirà da lezione per le occasioni future. Solo affrontando te stesso potrai risolvere i tuoi problemi, se dai la colpa agli altri potrai solo rimandare le tue responsabilità e aggravarle. L’arte di saper ascoltare è alla base della padronanza della comunicazione. Se non ascolti gli altri non saprai mai cosa si aspettano di sentire da te.

Gemelli

La tua amicizia con una persona del sesso opposto inizia a cambiare natura e quello che era affetto potrebbe trasformarsi in amore vero e duraturo. La tua parte più emotiva non sarà esattamente un alleato oggi, perché ti terrà preoccupato per qualcosa che non ha importanza. Liberati da quel peso. Una giornata propizia per stabilire nuovi contatti e ravvivare vecchi rapporti. Grazie al tuo entusiasmo potrai risvegliare alcune cose che dormivano.

Cancro

Oggi toccherà a te risolvere un problema complicato che affligge una comunità. Cammina con attenzione perché i tuoi sforzi potrebbero non soddisfare tutti. Il consiglio di una persona anziana esperta potrebbe essere di grande aiuto in una questione che vi ha già occupato più del necessario. Non essere orgoglioso. È un buon momento per lavorare da soli, per mettersi alla prova e conoscere i propri limiti e quanto lontano puoi arrivare senza l’aiuto degli altri.