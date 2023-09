Oroscopo Branko domani 4 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Anche se è all’ultimo minuto, cerca di dimenticare lo stress della vita quotidiana e di allontanarti il ​​più possibile dai problemi. Ti aiuterà a rigenerarti completamente. Una giornata che si preannuncia molto proficua dal punto di vista professionale, anche se ciò significa prendere decisioni che non ti renderanno esattamente popolare tra i tuoi coetanei. Nel lavoro sei uno dei più efficaci, perché ti lasci trasportare dall’entusiasmo. Bisogna però prestare più attenzione agli approcci, a volte ci si perde.

Capricorno

Affronterai una conversazione complicata, nella quale dovrai usare tutto il tuo tatto e la tua delicatezza se vuoi che le cose vadano come desideri. Sai benissimo che la tua attrattiva personale è una risorsa che ti servirebbe molto per raggiungere risultati, ma cerca di non abusarne e di manipolarla in modo perverso. Dovresti sempre difendere con veemenza i tuoi punti di vista, almeno in quelle occasioni in cui non hai dubbi di avere ragione. Non lasciare che ti travolgano.

Acquario

Controlla il tuo temperamento, soprattutto con le persone che ami, perché puoi causare loro molti danni senza alcuna colpa per ciò che sta accadendo. Corri il rischio di surriscaldarti in una situazione in cui vedrai che qualcuno minaccia la tua stabilità personale ed economica. Mantieni la calma perché così guadagnerai di più. Adesso è nato un rapporto importante ed è tempo di gettare delle basi sufficientemente solide affinché in futuro non vacilli a causa di piccoli problemi.

Pesci

La chiave che può aprire la porta al successo è la modestia, non lasciarti tentare da scorciatoie che ti porteranno solo in vicoli ciechi. Devi lavorare duro. Stai molto attento alle azioni arbitrarie, a volte le fai senza rendertene conto e poi devi pagare la tua imprudenza chiedendo scusa. E questo non ti rende felice. Uscire dalla dipendenza in cui ti trovi è più una questione di determinazione che di violenza. Se ti impegni a farlo, puoi liberarti senza dover ferire nessuno in alcun modo.