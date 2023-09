Oroscopo Branko domani 4 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La tua mente è più agile del solito e ti permette di superare chi compete con te per i tuoi stessi obiettivi. Approfittatene per segnare le distanze. Avete davanti a voi la tentazione di lasciarvi trasportare dalla disonestà e dalla menzogna, con la promessa di una ricompensa immediata e sostanziosa. A lungo andare ti causerà molti problemi. È tempo di restare in disparte, lasciare il tuo desiderio di risalto per un altro momento, ci sono altre persone con più opzioni. Verrà il tuo turno.

I tuoi sogni ti stanno arrivando a grande velocità e quando arriveranno potresti non essere nemmeno pronto. Analizza i tuoi desideri perché presto potranno realizzarsi. Ti ritrovi con una persona molto attraente perché tendi a vedere le cose sotto una luce affascinante, promettente e molto seducente. Sarà un’attrazione molto forte. Coloro che fino a non molto tempo fa erano vostri nemici o comunque vostri concorrenti, possono aprirvi nuovi orizzonti e lavorare a stretto contatto con voi.

Bilancia

I tuoi amici potrebbero incitarti a compiere azioni troppo avventate, con le quali non sei mai stato d’accordo. L’eccitazione del momento può farti perdere. Quando si analizza un problema relazionale personale si dovrebbe evitare la superficialità e concentrarsi soprattutto sulle questioni più profonde. Qui sta il nocciolo della questione. Preoccupati che le persone intorno a te si sentano a proprio agio al lavoro, questa è una delle chiavi affinché il lavoro di gruppo possa realizzarsi e ne trarrai beneficio.

Scorpione

Non scappare dagli impegni, basta analizzarli e accettarli quando le condizioni sono interessanti oppure rifiutarli perché non ti si addicono affatto. Arriverà una giornata piena di sorprese, in cui sentirai l’impulso di esplorare nuove strade per la tua vita. Uscire dalla monotonia non è male, ma non esagerare. La vita non ti ha mai sorriso come finora, nonostante i piccoli problemi che a volte tendi ad ingigantire. Questo è un buon momento per l’espressione artistica.