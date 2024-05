Cede il pavimento di un locale durante la cena, persone bloccate sotto le rovine, 4 vittime e 27 feriti

Un drammatico incidente ha scosso la tranquilla serata di Palma di Maiorca, dove il crollo improvviso del solaio di un ristorante ha provocato la morte di quattro persone e il ferimento di almeno 27 altre. L’incidente è avvenuto al Medusa Beach Club, un locale situato in via Cartago, nella zona balneare dell’isola, durante l’ora di cena. Il solaio del ristorante, situato al piano terra, è crollato sprofondando nel seminterrato e intrappolando numerosi clienti e operai sotto le macerie.





I servizi d’emergenza sono intervenuti tempestivamente, trovandosi di fronte a una scena di caos e devastazione. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Le cause del crollo non sono ancora state determinate e le autorità stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Le squadre di soccorso, composte da vigili del fuoco e paramedici, hanno lavorato senza sosta per liberare le persone intrappolate e fornire le prime cure ai feriti, che presentano lesioni di varia gravità. Tra i feriti ci sono clienti del ristorante, operai e numerosi turisti che si trovavano nelle vicinanze al momento del disastro.

Per assistere le vittime e i testimoni dell’incidente, sono stati attivati gli psicologi della Facoltà Ufficiale di Psicologia delle Isole Baleari, che stanno offrendo supporto per alleviare il trauma psicologico causato da questo tragico evento.

La Procura di Palma ha aperto un’inchiesta per indagare sulle cause del crollo. Gli esperti stanno esaminando la struttura del ristorante e le condizioni dell’edificio per comprendere i fattori che hanno contribuito al disastro. Nel frattempo, rappresentanti del governo locale e nazionale hanno espresso il loro cordoglio e hanno promesso di fare tutto il possibile per aiutare le vittime e le loro famiglie in questo momento difficile.

La comunità di Palma di Maiorca è profondamente colpita da questa tragedia. Il sindaco della città, José Hila, ha dichiarato: “Siamo vicini alle famiglie delle vittime e ai feriti. Faremo tutto il possibile per sostenere chi è stato colpito da questo evento devastante”. Anche il presidente delle Isole Baleari, Francina Armengol, ha espresso il suo dolore e la sua solidarietà, assicurando che le autorità faranno chiarezza sulle cause del crollo.

In attesa dei risultati delle indagini, il Medusa Beach Club rimane chiuso e l’area circostante è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori incidenti. La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici nella zona balneare di Palma di Maiorca, spingendo le autorità a intensificare i controlli per prevenire futuri disastri.

La comunità locale si è mobilitata per offrire supporto alle vittime e alle loro famiglie, dimostrando solidarietà in questo momento di dolore. La tragedia del Medusa Beach Club resterà impressa nella memoria collettiva come un triste monito sulla necessità di garantire la sicurezza degli edifici pubblici e privati.