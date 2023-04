Oroscopo Branko domani 5 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi il tuo idealismo potrebbe influenzarti in una direzione di cui in seguito ti pentirai. Resta sulla rotta fino a quando non sai davvero cosa sta succedendo. Non andare direttamente alle conclusioni. Ariete, sarà facile per te comunicare il tuo amore al tuo partner, sì, purché ti senti estatico … Non perdete tempo sui dettagli e otterrete grandi soddisfazioni. Fai attenzione perché potresti rovinare l’atmosfera della giornata con una parola fuori posto.

Toro

Questo è il classico giorno per sentirsi romanticamente scoraggiati. Se questo è il tuo caso, chiediti se hai espresso chiaramente le tue aspettative, poiché quelle che non vengono espresse sono quasi una garanzia di delusione. Le persone non possono leggere la tua mente. Stai esitando tra il voler prendere decisioni radicali e il voler fare un passo indietro. Non c’è fretta. Toro, una sensazione di stanchezza limita le tue attività e la risposta è al tavolo del cibo. Una carenza di vitamine è un’altra ragione.

Gemelli

Questo è un brutto giorno per importanti decisioni familiari perché c’è un elemento di confusione. In alcuni casi, potrebbe anche essere un elemento di inganno che è presente. Quindi, se non sei sicuro di cosa stia succedendo, rilassati. Probabilmente hai ragione. Vacci piano e aspetta qualche giorno che le cose si calmino. Gemelli, le tue paure ti impediranno di essere spontaneo come vorresti essere e il tuo partner potrebbe criticarti per questo. Sii più assertivo, le tue paure sono infondate.

Cancro

Ti senti come se le persone stessero cercando di approfittarsi di te, per una buona ragione. Non fatevi ingannare dall’adulazione. La tua natura possessiva rischia di impedirti di vedere il cuore del problema. Non fidarti delle apparenze, cerca di andare a fondo delle cose senza perdere la calma. Evita argomenti controversi. Cancro, non avrebbe senso opporsi a cambiamenti che sono comunque essenziali. Prenderai alcune buone decisioni a seconda della situazione in cui ti trovi.