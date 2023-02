Oroscopo Branko domani 5 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 5 febbraio Ariete

Evita le scommesse, specialmente quelle che pensi di poter vincere con una certa facilità. Se ti perdi qualche dettaglio puoi perdere un sacco di soldi e prendere in giro te stesso. È sempre più difficile per te far fronte alla routine, ma pensa che senza di essa tutto sarebbe eccessivamente complicato. Cerca momenti di fuga oggi e pensaci due volte prima di rompere. Prenditi un po’ cura della tua salute. Sebbene non siano previsti grossi problemi, è possibile che appaiano alcuni disagi interni che presto ti lasceranno. Se li senti di nuovo presto, consulta un medico.

Oroscopo Branko 5 febbraio Toro

Devi mettere ordine nelle tue relazioni sentimentali. Devi scegliere il prima possibile, perché le persone che dipendono dalla tua decisione possono stancarsi. Non lasciare che una persona vicina (probabilmente un Sagittario) si assuma responsabilità o lavori che ti corrispondono oggi. Le loro intenzioni nell’aiutarti potrebbero non essere molto buone. Oggi ti sentirai più a tuo agio in compagnia di tante persone, conosciute o meno. È probabile che troverai qualcuno che in futuro giocherà un ruolo determinante nella tua vita.

Oroscopo Branko 5 febbraio Gemelli

Oggi il consiglio è calmo. Una certa situazione inaspettata può darti sui nervi al punto da indurti a usare la violenza. Anche se hai assolutamente ragione. Le decisioni che affronti oggi devono essere prese da te, senza fidarti affatto degli altri. Hai le conoscenze e il polso per fare le cose a modo tuo. La persona che ti piace è più grande di te, ma non aver paura. Definisci i tuoi sentimenti e pensa che se sono ricambiati, si tratta di ridefinire alcuni codici da entrambe le parti.

Oroscopo Branko 5 febbraio Cancro

Ora più che mai ti senti molto vicino al tuo ideale vitale. Approfitta del momento e consolida alcune delle amicizie a cui non hai prestato molta attenzione ultimamente. La giornata odierna preannuncia un burrascoso incontro con una figura superiore, come il tuo capo o un insegnante. Se sei convinto di avere ragione, difenditi al di sopra delle gerarchie. Dovresti camminare per almeno un’ora al giorno. Non solo perché fa bene alla salute, ma perché ti dà la possibilità di pensare e organizzare le tue idee nella tua testa.