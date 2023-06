Oroscopo Branko domani 5 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Una giornata ideale per fare una gita o un’escursione insieme al proprio partner, ai figli o a qualche altra persona amata. Sarà un giorno felice in cui potrai vivere cose che ti renderanno molto emozionato. Sei in un buon momento e questo sarà oggi uno dei segni più favoriti dalle stelle. Arriva una piacevole sorpresa.

Capricorno

Sebbene ci siamo già lasciati alle spalle i giorni difficili che ci ha portato l’influenza dominante di Saturno, tuttavia, oggi dovresti essere prudente e non correre rischi inutili. Il destino potrebbe portarti una brocca di acqua fredda o una delusione legata alla famiglia, qualcosa che speravi non uscisse finalmente o se lo prendesse qualcun altro.

Acquario

Finalmente, dopo alcuni giorni molto turbolenti e con tutti i tipi di alti e bassi, ora le stelle iniziano a influenzare in modo più favorevole, e questo ti aiuterà a goderti una giornata più armoniosa e predisposta affinché le cose vadano come desideri. Troverai la soluzione a un problema che ti preoccupava in questi giorni.

Pesci

Oggi ti ritroverai più stressato o nervoso del solito, anche se non c’è una ragione logica. Mostrerai molta attività e sarai in costante movimento, ma in realtà non avrai una brutta giornata e la ragione di tutto quel trambusto sarà solo nella tua testa. Dovresti concentrare le tue energie su un compito utile.