Oroscopo Branko domani 5 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Ancora un giorno è necessario parlare di una situazione astrologica favorevole, soprattutto grazie alla protezione di Giove, che è nel vostro segno, anche se per poco tempo. Sarà una giornata ispirata, positiva e fruttuosa sia per le questioni lavorative che per la vita intima. È ideale per mostrare un’attività intensa.

Toro

Preoccupazione per consolidare o stabilizzare ciò che stai ottenendo. Tendenza ad un atteggiamento più prudente o cauto del solito, anche se in realtà andrà tutto bene e non ci sarà nulla che lo giustifichi. Predisposizione a pensare di più al futuro e vedere tutto con maggiore maturità. Tuttavia, può essere un’ottima giornata.

Gemelli

Oggi ti aspetta un successo importante sul lavoro o negli affari, o nel tuo caso, getterai le basi affinché questo successo possa essere raggiunto nel prossimo futuro, il tutto grazie agli influssi combinati della Luna e di Venere, che ti fornirà una grande ispirazione e sarai in grado di vedere molto chiaramente il percorso che devi seguire.

Cancro

Dopo una giornata brillante, in cui ti distinguerai al lavoro e realizzerai molte cose, all’improvviso, e senza alcuna giustificazione, ti chiuderai nel tuo guscio e cercherai ulteriore isolamento. Ma questo non significa che hai torto o che qualcuno ti ha ferito, solo che dovrai rivolgere lo sguardo al tuo mondo interiore.