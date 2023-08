Oroscopo Branko domani 6 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Ultimamente stai vivendo molti alti e bassi emotivi, a volte un giorno di grande sballo e felicità è seguito da un altro di profonda depressione, e forse oggi ti succederà. Sei minacciato da preoccupazioni, preoccupazioni o qualche esperienza dolorosa che verrà dalla tua vita intima, amorosa o familiare, che ora è il tuo punto debole.

Capricorno

Oggi ti aspetta una giornata un po’ frustrante o dolorosa, anche se non altererà il buon momento astrologico in cui ti trovi, tuttavia qualcosa su cui hai scommesso e per cui hai lottato non funzionerà per te, sia che funzioni , finanziario o personale. Ma sei in un buon momento e forse non era conveniente per te.

Acquario

Oggi sarà una buona giornata per te e troverai esperienze piacevoli e anche buone notizie. Si prepara per voi un fine settimana ricco di gioie, almeno per quanto riguarda la giornata odierna. Sarai insieme ai tuoi cari e sarai in grado di fare tutte quelle cose che più spesso desideri o entusiasmi.

Pesci

Ancora una volta è necessario insistere sul fatto che devi stare attento perché ci sono persone intorno a te che vogliono approfittare della tua gentilezza e potrebbero truffarti o ingannarti in un modo o nell’altro, i pianeti lo indicano, soprattutto fai attenzione perché è probabile che oggi ti chiedono denaro o qualche altro favore ad esso correlato.