Oroscopo Branko domani 6 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 6 febbraio Leone

Non solo ami che le cose vadano sempre secondo i tuoi desideri, ma dirigi anche la vita dei tuoi cari, come se fossi un re che dà ordini dal suo trono, ed è proprio così che ti senti. E oggi avrai una giornata come questa, dando ordini, da un lato, e tenendo conferenze dall’altro, ma andrà tutto bene.

Oroscopo Branko 6 febbraio Vergine

È molto difficile per te adattarti alle circostanze o alle persone intorno a te, e quando le cose non vanno nella direzione che desideri, allora ti ritiri in te stesso e mostri apertamente il tuo dispiacere. Questo è più o meno quello che ti succederà oggi. L’uomo propone e Dio dispone, questo è per voi il motto di oggi.

Oroscopo Branko 6 febbraio Bilancia

Affinché regni l’armonia e scorra una buona atmosfera, molte volte sei costretto a fare ciò che vogliono gli altri e lasciare per dopo ciò che vorresti fare tu stesso, e oggi ti succederà qualcosa di simile, anche se alla fine ti adatterai e ti sentirai più a tuo agio di quanto ti aspettassi. È una buona giornata per te, anche se non all’inizio.

Oroscopo Branko 6 febbraio Scorpione

Non devi forzare le circostanze o cercare di andare più veloce di quello che ha il tuo destino. Oggi ti sentirai a disagio senza sapere perché o senza una vera ragione, soprattutto nella prima metà della giornata. Ma questa situazione passerà presto e alla fine godrai di una giornata felice in famiglia, devi solo calmarti e aspettare.