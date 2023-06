Oroscopo Branko domani 6 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Le stelle consigliano cautela quando si esprimono giudizi di valore sul comportamento del proprio partner. Pensa che, finché c’è fiducia, la libertà è fondamentale. Non lasciarti ingannare da parole eccessivamente lusinghiere. Sai bene chi sei e cosa vuoi, e conosci anche i tuoi limiti, non ascoltare le bugie. Se nulla te lo impedisce, rimanda di almeno un giorno quelle iniziative importanti che hai programmato, perché oggi non avrai il sostegno delle stelle. Al contrario.

Toro

Nonostante le circostanze personali ti assorbano mentalmente, non dovresti trascurare i tuoi problemi di lavoro. Anche se ti costerà fatica, devi occuparti di entrambe le sfere allo stesso modo. Ti stai avvicinando alla fine di una fase che si concluderà quando raggiungerai uno dei tuoi principali obiettivi di vita, legati al campo professionale. È tempo di fissare nuovi obiettivi, non fermarti. Hai l’opportunità di stabilire relazioni che sono in un periodo di crescita, approfittane. In campo economico le cose andranno meglio di finora con un piccolo sforzo.

Gemelli

Un malinteso ti porta a formulare un giudizio sbagliato su una persona che hai appena incontrato. Non abbiate fretta e, in ogni caso, chiedete prima all’interessato prima di agire. Cerca il meritato riposo dopo lunghe ore di lavoro, non insistere per portare a casa i compiti perché ora avanzerai, ma alla lunga finirai per pagarlo più di una volta. Tanto per cambiare, nessuna sorpresa in campo sentimentale, ma certi problemi in campo professionale che avranno bisogno di tutta la vostra attenzione affinché non si ingrandiscano.

Cancro

La tua preoccupazione per il denaro ti spinge a decisioni radicali che, in altre circostanze, non sono molto giustificate. Aspetta un po’, perché le entrate aumenteranno a breve. Fate più attenzione alla cura del vostro corpo e, soprattutto, evitate che vizi e cattive abitudini vi facciano cadere in crisi. Ne varrà la pena e te ne accorgerai in men che non si dica. Hai voglia di passare molto tempo con la persona che ami, ma le circostanze te lo impediscono. Ciò ti causerà un po ‘di ansia che danneggerà le tue relazioni con gli altri.