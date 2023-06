Oroscopo Branko domani 6 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

La tua vitalità aumenta molto in questi giorni e questo ti rende più facile fare molti progressi facendo molte cose. Assicurati che la velocità non ti faccia perdere l’equilibrio. C’è una persona nel tuo posto di lavoro immediato che sta cercando di trarre vantaggio dal tuo lavoro in un modo molto immorale. Se non stai attento, può farti molto male. Non sprecare il tuo tempo in piccoli dettagli che non ti portano da nessuna parte, ti mancherà solo ciò che è veramente importante. Concentra la tua attenzione su coloro che ti amano.

Gli avvenimenti degli ultimi tempi ti spingono inevitabilmente a cambiamenti spirituali, che in genere ti rendono una persona più matura e meno innocente. La tua vita sociale è influenzata da un’attività frenetica che ti sta portando direttamente all’esaurimento. Devi rallentare un po’. A casa, il tuo comportamento provoca attriti. Oggi tendi a prendere decisioni con leggerezza, senza sufficiente riflessione. Fai molta attenzione soprattutto quando usi la tua carta di credito, potresti pentirtene quando torni a casa.

Bilancia

Ridere dei consigli degli altri può farti sbagliare. Nel campo della salute, ti ritrovi con un disagio che ha sicuramente origine in un eccesso di nervi. Non puoi essere ovunque contemporaneamente, quindi non prendere impegni che ti causeranno stress da mantenere. Faresti meglio a usare l’agenda con più margine. Problemi che sembravano impossibili da risolvere vengono risolti quasi inaspettatamente, ma quelli a cui non hai dato importanza possono diventare molto complicati.

Scorpione

Il tuo fascino personale ti rende facile avere successo negli affari, soprattutto nei primi passi. Tuttavia, il consolidamento andrà di pari passo con il lavoro continuo, non dimenticarlo. Una giornata molto appropriata per sviluppare progetti che richiedono molta concentrazione, perché avrai molta capacità di analisi. A casa, i tuoi figli ti creano più di un problema. Non lasciare che le questioni economiche ti influenzino più del necessario e fai particolare attenzione a non danneggiare le tue relazioni, sono molto più importanti del metallo di base.