Oroscopo Branko domani 7 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Il magnifico influsso di Giove che transita in Ariete sta facendo e vi farà risolvere con successo la stragrande maggioranza dei problemi e delle tensioni lavorative, finanziarie e sociali o mondane. E questa stessa cosa accadrà a te oggi, con una giornata tesa e preoccupante ma con un lieto fine.

Toro

Non rilassarti credendo di avere il controllo di tutto nel tuo lavoro o nella tua vita, a volte i pericoli o i nemici più grandi sono proprio più vicini a noi di quanto pensiamo, sono quelle persone o situazioni che non controlliamo mai perché ci fidiamo di loro. Fai attenzione ai tradimenti e agli attacchi da dietro.

Gemelli

La settimana si apre con un giorno fortunato, gioioso o felice in cui avrai una riunione con una persona cara o buone notizie in relazione a qualcuno che è lontano. Ma oltre a ciò, sarà anche una giornata ideale se lavori davanti al pubblico o per tutti i tipi di relazioni sociali in generale. I tuoi sforzi avranno successo.

Cancro

Il lunedì è il giorno della Luna e del vostro segno Cancro, ma allo stesso tempo è anche un giorno difficile per voi, il momento di riprendere il contatto con la realtà e gli impegni del lavoro. Oggi potrai risolvere i tuoi problemi e doveri con successo, anche meglio di altre volte, anche se dentro di te non potrai evitare la malinconia.

Leone

Il tuo segno sarà uno dei più fortunati oggi, poiché, da un lato, avrai una giornata fortunata e risultati sul lavoro o negli affari, ma allo stesso tempo sarà il momento di realizzare qualche importante illusione. una natura personale, raggiungere un obiettivo o materializzare un sogno che insegui da tempo.

Vergine

Grandi sforzi e sacrifici che ne varranno la pena e che daranno i loro frutti oggi o da oggi. Non importa quanto grande possa essere stata la sofferenza, alla fine gioia e frutti arriveranno sotto forma di successo sul lavoro o negli affari. Ti piace sempre stare in secondo piano, ma è probabile che oggi tocchi a te brillare.

Bilancia

Vi aspetta una giornata nettamente favorevole nel lavoro e negli affari mondani, ma anche la vostra vita intima vi porterà gioia e la meritata stabilità emotiva. Tutto trascorrerà felicemente in quel clima di pace e armonia che per voi è sempre determinante, sia nel lavoro che nella vita familiare o sentimentale.

Scorpione

Grazie al benefico influsso di Giove, vi state trovando piuttosto bene nelle questioni lavorative e materiali, e la settimana inizierà proseguendo questo trend positivo. Questo sarà un giorno ideale per firmare tutti i tipi di contratti e altre questioni legali, aprire un’attività o costituire una società. Felice in amore.

Sagittario

Buona fortuna in materia di denaro o indirettamente correlata ad essa. Lavori o imprese che danno i loro frutti e contribuiscono a consolidare la tua situazione economica, ma potresti anche ottenere dei soldi che aspettavi da tempo, in ogni caso, in un modo o nell’altro, questa sarà una buona giornata per la tua situazione materiale.

Capricorno

Questo è uno dei segni più legati a sofferenze, sacrifici e privazioni, però adesso siete in un buon momento dopo aver avuto un inizio di decennio molto difficile. Per questo dovete avere fiducia nelle vostre possibilità, non farvi spaventare dalle sofferenze passate, ma piuttosto aprire la porta a un buon futuro.

Acquario

Molte volte, senza alcuna malizia e incoraggiato dalle migliori intenzioni, sei tu stesso che chiedi dei tuoi problemi o dei tuoi nemici, per essere dritto e proprio dove ti farebbe comodo avere più mano sinistra o addirittura guardare dall’altra parte . Oggi avrai una situazione in cui puoi prendere una strada o l’altra. Te stesso.

Pesci

Oggi, come accadrà a te oggi, è estremamente spiacevole per te dover affrontare la realtà e il mondo del lavoro. Questa settimana vi costerà più delle altre affrontare nuovamente questioni mondane e materiali, perché anche voi siete di cattivo umore e la vostra vita sentimentale ha subito forti delusioni.