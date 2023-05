Oroscopo Branko domani 7 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Alti e bassi nell’umore, questa sarà una giornata sotto forma di montagne russe a causa dell’influenza leggermente avversa della Luna. Ma a parte questo, stai affrontando una giornata generalmente positiva e anche abbastanza attiva, in cui ti preoccuperai di risolvere questioni in sospeso legate alla vita domestica e intima.

Toro

Questa giornata ti porterà la soluzione di problemi, crisi o dissapori legati all’amore o alla famiglia, o almeno un evidente miglioramento della situazione, indipendentemente dal fatto che questo provenga dalla tua iniziativa o dall’altra parte. Tutto indica che inizierà un fine settimana favorevole per questioni di cuore, non mancate.

Gemelli

Hai bisogno di riposare la mente, ma allo stesso tempo ti farebbe bene essere molto attivo fisicamente, fare sport o entrare in contatto con la natura. Dovresti allontanarti dalle cose che ti causano tensione o preoccupazione, anche se non sarà facile per te disconnetterti. Rischio di subire un piccolo infortunio o incidente.

Cancro

La fortuna in campo materiale o economico ti si avvicina, non necessariamente oggi, ma lo sarà d’ora in poi, e in molti casi inaspettatamente. Possibile arrivo di denaro o aumento di stipendio inaspettato, in un modo o nell’altro ci sono molte possibilità che la tua situazione economica possa migliorare. Arrivano buone notizie.