Oroscopo Branko domani 7 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Influenze favorevoli da pianeti molto benefici, come Giove e Venere, che porteranno un giorno, e probabilmente l’intero fine settimana, con una chiara tendenza alla gioia, all’ottimismo, al piacere o alla felicità, il tutto in misura maggiore o minore. Anche se devi lavorare, noterai comunque quella tendenza favorevole per il cuore.

Vergine

I grandi sogni e le illusioni sono un po’ in contrasto con la tua natura, che ti spinge piuttosto a concentrarti sulla realtà e prestare attenzione alle cose di tutti i giorni. In conseguenza di ciò, oggi ti minaccerebbe il pericolo di una delusione nel campo dei sentimenti, relativa a qualcuno con cui ti stavi illudendo.

Bilancia

Questo fine settimana, e questo giorno in particolare, si presenta con le migliori prospettive per le vostre relazioni più intime, il tutto grazie agli ottimi influssi di Luna, Venere e Giove, che vi faciliteranno la realizzazione di molti dei vostri sogni. Sarai incoraggiato e vorrai risolvere le cose che ti sei lasciato alle spalle.

Scorpione

Da fuori gli altri ti vedranno calmo, anche rilassato e vivace, ma dentro la tua mente non riposa mai e non puoi lasciarti alle spalle problemi o preoccupazioni che ti hanno assillato per tutta la settimana, decisioni che devi prendere presto o alcune cose che ti hanno non risulta come avevi immaginato.