Oroscopo Branko domani 9 aprile 2023: lo zodiaco perfetto Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Buona fortuna in materia di denaro o indirettamente correlata ad essa. Lavori o imprese che danno i loro frutti e contribuiscono a consolidare la tua situazione economica, ma potresti anche ottenere dei soldi che aspettavi da tempo, in ogni caso, in un modo o nell’altro, questa sarà una buona giornata per la tua situazione materiale.Oggi: Oggi proverai una profonda tristezza, ti immergerai nel vortice della nostalgia, rivedendo quelle esperienze che non ti sono state molto benefiche. Ti ritroverai afflitto e con il disagio tipico dei ricordi infruttuosi, sentendo come la tua speranza stia svanendo quando rivedi tutto ciò che hai vissuto senza ottenere risultati soddisfacenti. Quel desiderio irrefrenabile di aver realizzato qualcosa di meglio aleggia sul tuo presente come una nuvola nera e oscura i tuoi pensieri con la malinconia che provoca il fallimento.

Capricorno

Questo è uno dei segni più legati a sofferenze, sacrifici e privazioni, però adesso siete in un buon momento dopo aver avuto un inizio di decennio molto difficile. Per questo dovete avere fiducia nelle vostre possibilità, non farvi spaventare dalle sofferenze passate, ma piuttosto aprire la porta a un buon futuro. Oggi: i Capricorno hanno davanti a sé una splendida giornata, piena di opportunità per migliorare la propria vita. È l’ideale prendersi il tempo per pensare a ciò che si desidera e a come ottenerlo. Va bene prestare attenzione al tuo intuito e usarlo per guidare le tue decisioni. L’energia astrologica è perfetta per lavorare con la questione della fiducia e delle paure interne Amore: l’amore sembra forte oggi, ma sarà importante tenere i piedi per terra quando si tratta di relazioni romantiche. Non c’è bisogno di affrettarsi o aprirsi troppo senza prima stabilire alcune regole. I single avranno alcune opportunità entusiasmanti e potrebbero persino trovare una corrispondenza se escono in esplorazione.

Acquario

Molte volte, senza alcuna malizia e incoraggiato dalle migliori intenzioni, sei tu stesso che chiedi dei tuoi problemi o dei tuoi nemici, per essere dritto e proprio dove ti farebbe comodo avere più mano sinistra o addirittura guardare dall’altra parte . Oggi avrai una situazione in cui puoi prendere una strada o l’altra. Te stesso. Oggi: sei ricettivo e aperto a nuovi pensieri. La tua generosità raggiunge gruppi e organizzazioni. Amore: Con un tatto squisito risolverai alcune situazioni di coppia che richiedono una soluzione rapida. È un buon momento per apportare modifiche. Ricchezza: hai una grande autostima. Un lavoro lento o di routine non fa per te perché sei un amante delle sfide, energico e poco complicato. Benessere: fare una passeggiata, leggere, ascoltare musica o sdraiarsi sull’erba. Hai bisogno di un momento di pace per ritrovare te stesso.

Pesci

Oggi, come accadrà a te oggi, è estremamente spiacevole per te dover affrontare la realtà e il mondo del lavoro. Questa settimana vi costerà più delle altre affrontare nuovamente questioni mondane e materiali, perché anche voi siete di cattivo umore e la vostra vita sentimentale ha subito forti delusioni. Oggi: Oggi è un giorno per meditare e riflettere sulle cose che contano di più per te. I Pesci avranno l’opportunità di connettersi con se stessi, scoprire il loro vero scopo nella vita e trovare nuovi modi per migliorare le loro relazioni interpersonali. È tempo di perdonare te stesso per gli errori passati in modo da poter andare avanti. Amore: oggi sarà una giornata piena di amore e intensità emotiva per i Pesci. Fai attenzione ad alcuni eccessi emotivi che potrebbero farti sentire sopraffatto da determinati problemi. Cerca di mantenere il tuo centro interiore forte ed equilibrato stabilendo limiti sani nelle tue relazioni personali. Ricchezza: i Pesci riceveranno oggi buone notizie relative alla loro stabilità finanziaria. Questa situazione permetterà loro di ampliare i propri orizzonti lavorativi, investire in altri progetti redditizi o semplicemente godere del benessere materiale senza preoccuparsi troppo.