Oroscopo Branko domani 9 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 9 febbraio Leone

Realizzare i tuoi sogni ora non è così lontano, se continui sulla stessa strada chiuderai gradualmente le tappe e raggiungerai gli obiettivi poco a poco. Pianifica nuovi obiettivi ora. Ti conviene staccare un po’ dalle tensioni quotidiane. Un consiglio: prendete un libro e iniziate a leggere oppure andate in soffitta e riscoprite ricordi di tempi passati. Oggi si prevedono opportunità nel campo dell’amore. Se non hai un partner ma lo stai cercando, oggi troverai delle opportunità. Se ce l’hai già, la relazione potrebbe essere messa alla prova.

Oroscopo Branko 9 febbraio Vergine

Sei riuscito a liberare la tua mente dai pensieri negativi e ad andare verso la chiarezza di cui hai bisogno. L’assenza di preoccupazioni ti permetterà di vivere con tranquillità. È probabile che oggi incontri una persona con una personalità molto forte. Se non ti sei ancora impegnato con nessuno, questo contatto potrebbe influenzarti. Negli ambiti del tempo libero in cui operi abitualmente, ci saranno cambiamenti importanti che oggi non ti piaceranno molto. Dovrai adattarti o cambiare l’ambiente.

Oroscopo Branko 9 febbraio Bilancia

L’esperienza ti mostra che i piani che fai sono una cosa e la realtà che si sta costruendo sotto i tuoi piedi è un’altra. Sii più flessibile nei tuoi approcci. È probabile che qualcuno vicino a te soffra di una grave malattia e lo scoprirai oggi. Le notizie ti prenderanno senza forza, ma devi prendere tempo ed energie per dedicarle. Una storia d’amore si profila all’orizzonte. Più tempo dedichi alle relazioni sociali, più opportunità avrai che una persona interessante appaia nella tua vita.

Oroscopo Branko 9 febbraio Scorpione

L’influenza di una persona anziana è molto importante per te. Tuttavia, devi adattare i suggerimenti ai tuoi schemi, non prenderli alla lettera, altrimenti non funzioneranno per te. Qualche viaggio sarà frustrato in questi giorni. Non preoccuparti troppo, potrebbe anche servire i tuoi interessi. Cogli l’occasione per ossigenarti in montagna. La fretta di solito non è una buona consigliera in campo sentimentale. Non fare pressione inutilmente sul tuo partner oggi, perché ottenere impegni forzati è la strada sbagliata.