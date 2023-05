Oroscopo Branko domani 9 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

In questa nuova settimana che sta iniziando, Urano sarà il pianeta con maggior predominio e influenza e ciò significa che vi riserverà molte sorprese, esperienze ed eventi inaspettati, e in generale le cose non andranno come vi aspettavate. Agirai in modo impulsivo, ma dovresti davvero essere più premuroso.

Toro

Urano sarà il pianeta più potente in questi prossimi giorni e, fortunatamente, nel vostro caso vi porterà gioia e soddisfazioni in campo personale, sentimentale o familiare. A parte questo, il lavoro ti porterà anche qualche piacevole sorpresa sotto forma di sostegno, aiuto o protezione, quando forse ti aspettavi il contrario.

Gemelli

Sei molto intelligente, ma sai già che l’uomo propone e Dio dispone, ecco perché tutto ciò che avevi in ​​mente per affrontare con successo le prossime sfide lavorative, finanziarie o sociali crollerà inaspettatamente. Il destino ti costringerà a improvvisare, ma alla fine tutto funzionerà, anche se andrà diversamente.

Cancro

Urano sarà il pianeta dominante in questi giorni e di conseguenza rimarrai molto deluso, sia nel lavoro che nell’amore, o anche in entrambi. Tuttavia, quella grande delusione sarà, allo stesso tempo, un grande colpo di fortuna perché ti costringerà a seguire una strada diversa e alla fine andrà molto meglio.