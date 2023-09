Oroscopo Branko domani 9 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La tensione e la mancanza di riposo influenzeranno direttamente il tuo stomaco. Passerai un brutto momento e ti servirà a poco automedicare. È meglio che tu vada dal dottore. Non cercare di chiedere consiglio per una decisione importante che devi prendere oggi. La soluzione, la strada giusta, può essere trovata solo dentro di te. La relazione d’amore che avete intrapreso vedrà oggi una piccola crisi basata sulla diffidenza di uno dei due. Sarà il momento giusto per chiarire le cose.

Senti di aver perso la consueta capacità di riconoscere in ogni momento la direzione da seguire. Non preoccuparti troppo, lo riavrai presto. Hai troppa fretta per trovare un partner e se corri troppo puoi ottenere esattamente l’opposto di quello che stai cercando. Tutto arriverà a suo tempo. Oggi vi riserva una sorpresa in campo economico. Potresti ricevere un’iniezione di denaro inaspettata o ottenere un lavoro extra.

Gemelli

Le circostanze ti porteranno oggi a discutere di una questione legata al denaro con qualcuno che stimi e con il quale corri il rischio di rompere la tua relazione. La giornata ti porterà momenti difficili che non riuscirai a superare, la cosa migliore è che oggi ti dedichi a caricare bene le batterie e a fuggire da ogni preoccupazione. Promuovi oggi un piano con i tuoi figli per poter fare cose insieme. Ciò non significa che organizzi tutto senza lasciarli partecipare. È meglio che si sentano protagonisti.

Cancro

Cerca una nuova alternativa per sfuggire ai tuoi concorrenti. Oggi lo avrai davanti a te, quindi non lasciartelo sfuggire. Qualcuno te lo proporrà senza dargli alcuna importanza. A volte, anche senza volerlo, adotti un atteggiamento minaccioso per chi ti circonda. Cerca di rilassarti e di agire in modo naturale, senza pressioni. Fai molta attenzione alle cose che dici quando ti surriscaldi, perché sembri troppo schietto e qualcuno potrebbe sentirsi ferito dalle tue parole.