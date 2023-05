Oroscopo Branko e Paolo Fox 22 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Non essere negligente con le scartoffie ed eviterai di creare complicazioni. Stai diventando più distratto. Il tuo calo di energia è il risultato della tua inattività, quindi dovresti esercitarti. Dovrete prendere alcuni impegni davvero necessari che non avevate previsto, ma che saranno comunque molto utili. Dovresti affrontare il tumulto emotivo del tuo partner. Non è necessariamente colpa tua, quindi non prendere tutto per oro colato. Fidati della tua capacità di mantenere il sangue freddo, Ariete.

Toro

Oggi le questioni finanziarie possono essere ritardate o soggette a storni, perdite o confusione. Tuttavia, nuove attività per il tempo libero ti daranno l’opportunità di prosperare. I tuoi amici saranno in prima linea. Sarebbe bello per te prenderti una pausa dalla tua vita quotidiana. Dovresti prenderti un giorno libero. Toro, avrai la dolce arte della persuasione. Non esitare a indagare a fondo sui nuovi incontri e investire più sforzi, mentre cerchi come trovare ciò che stavi aspettando.

Gemelli

Oggi non saprai da dove iniziare poiché sarai assalito da mille obblighi contemporaneamente, quindi dai la priorità. Gemelli, sfrutterai le tue risorse per essere in grado di gestire i tuoi affari correnti. Cerca alleanze favorevoli. Parla di più con le persone ed è così che lo farai. I tuoi ideali in amore sono così alti che ti fanno girare la testa. Sarebbe una buona idea concentrarsi sulla costruzione di ponti tra loro e la realtà, piuttosto che aprirsi alla delusione.

Cancro

Questo è ancora un momento potente per te grazie all’allineamento delle stelle. Cancro, la tua lucidità ti renderà molto utile, quindi non esitare ad esprimere la tua opinione, perché il tuo realismo non ti deluderà. Oggi la tua naturale tendenza a godere di ciò che la vita ti offre raggiungerà livelli significativi. Le condizioni sono perfette per rilassarti con il tuo partner e sfruttare al meglio i regali di Cupido. Sii felice, la tua relazione sta diventando più stabile, indipendentemente da come appare. Sii completamente aperto, intransigente.

Leone

I pianeti vi stanno inviando due messaggi ora. Il Sole e Venere vogliono che tu goda della solitudine, mentre Marte infuocato vuole che tu esca e voli in aria. Pertanto, spetta a te sapere cosa vuoi. Siete spinti all’azione, ma non disprezzate coloro che oggi non condividono la vostra energia. Leone, sarai insistente ma flessibile allo stesso tempo e troverai un modo per persuadere, unire e motivare chi ti circonda.

Vergine

Oggi l’atmosfera ti incoraggerà a mettere le cose in ordine, ordinarle, salvarne alcune e buttarne via altre. A seconda della situazione, si tratterà di svuotare gli armadi, modificare la rubrica, eliminare le e-mail … Qualunque cosa sia, sarai molto soddisfatto dello spazio che hai guadagnato, che sia in soffitta, nel tuo cuore o nella tua testa. Vergine, stai fluttuando in un clima di morbidezza e tenerezza nella tua vita amorosa. Questo ti permetterà di vedere che allontanarsi passivamente può essere molto costruttivo. Abbi fiducia nel tuo partner.

Bilancia

Questo è un giorno in cui avrai più libertà di viaggiare ed esplorare nuove idee, nuovi luoghi e incontrare nuove persone, specialmente di altre culture. Tuttavia, Bilancia, non sarai in grado di resistere all’espressione esatta di ciò che pensi forte e chiaro, anche se le scintille volano intorno a te. I dubbi sulla tua vita amorosa svaniscono nel nulla e le conferme appaiono nelle migliori circostanze. In ogni caso, avrai una visione chiara in cui tutto era sfocato prima. Le elezioni diventano più facili.

Scorpione

Oggi la luna sarà potente e intensificherà le tue emozioni, alimentando la tua passione e le tue attrazioni. Non importa se si tratta di affari, famiglia, amici o la tua relazione, oggi sarai al centro dell’attenzione, dell’entusiasmo e dei segni di affetto. Sarà una giornata meravigliosa, che ha il tuo nome scritto su di esso. Le tue iniziative stanno dando i loro frutti, quindi vai con i tuoi cari e fai accadere le cose. Scorpione, finirai per avere alcune conversazioni molto positive, che ti porteranno quella spinta che sentivi di mancare.

Sagittario

Oggi le cose tenderanno ad andare per la tua strada, anche se sei un po ‘più carico emotivamente. Se vuoi dimostrarlo, dovresti chiedere un favore all’universo. Guarda cosa succede. Nel frattempo, ti sentirai davvero ispirato; Sfruttalo al massimo in modo che i tuoi suggerimenti siano presi in considerazione. Sagittario, le persone intorno a te ti ascolteranno e ti mostreranno che ti hanno capito non appena si presenterà l’occasione.

Capricorno

Questo è un giorno che viene sotto il segno della famiglia e dei gruppi. Il tuo stato emotivo aumenta la tua vitalità più del solito. Rivolgiti agli altri e cerca di comunicare. Capricorno, sarai in grado di sistemare le cose con tutti. Essere in buona compagnia ti aiuterà a prosperare. La tua sfera emotiva si tinge di felicità e tende naturalmente a mostrare la tua considerazione ascoltando attentamente la sensibilità del tuo partner. È un ambiente ideale per esprimere i tuoi sentimenti.

Acquario

Il tempo oggi sarà ancora teso, soprattutto al lavoro, ma in poche ore riacquisterai quella meravigliosa libertà di pensiero e di azione, quindi dovresti essere paziente e classificare le tue questioni prioritarie o concentrarti sul tempo perso. Ti libererà dalla tensione in modo più efficace attraverso il duro lavoro. Acquario, ricorda che la perfezione non è di questo mondo e non essere offeso dalle cattive azioni degli altri. Le tue ragioni non sono così oscure come pensavi all’inizio.

Pesci

Il clima oggi sarà sensuale e curioso nelle relazioni. Tra conversazioni confidenziali sul cuscino e affetto ardente, la giornata acquisirà le sfumature della passione e dell’intimità della natura più segreta e passionale. Pesci, sarà un grande giorno per innamorarsi profondamente. Hai l’opportunità di far rivivere la tua vita amorosa e dovresti lasciare andare certe abitudini calmanti per darle la possibilità di svilupparsi. Il tuo partner è pronto.