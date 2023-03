Oroscopo Branko e Paolo Fox domai 17 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Al lavoro le cose non saranno rosee e dovrai sforzarti di guadagnare il posto a cui aspiri Dovete essere pronti ad accettare risoluzioni contrarie alle vostre aspettative. Lascia andare l’amor proprio e concentrati su questioni pratiche.

Toro

Si presenteranno opportunità interessanti, ma non sarai dell’umore giusto per imbarcarti in avventure perché ti mancherà qualcuno molto caro. Le prospettive miglioreranno se cambi il tuo atteggiamento e ti accontenti di ciò che la vita ti offrirà d’ora in poi.

Gemelli

Quando si tratta di entrare in intimità con quella persona da cui sei così attratto, potresti sentirti un po ‘timido. Di solito ti muovi in una sfera superficiale, ma hai difficoltà ad andare in profondità. Affronta il tuo lato oscuro e le tue paure. Se hai intenzione di avere un vero incontro con un altro essere, dovrai andare più in profondità.

Cancro

Sarai in compagnia di persone con le quali lo scambio e la cooperazione saranno facilitati. Costruisci relazioni più impegnate perché in questo modo maturerai. Se stai cercando un partner, pensa a lungo termine, un compagno di vita non è un trofeo!

Leone

Fai attenzione alla cattiva postura e se ti fa male la schiena visita un osteopata o un traumatologo. Al lavoro potresti avere qualche delusione, ma dovrai accontentarti di quello che hai e metterti al lavoro. Non sentirti frustrato o forzare le cose.

Vergine

Se hai un evento, vestiti per l’occasione perché tutti gli occhi cadranno su di te. Anche se vorrai andare fuori controllo, ti suggerisco di essere sobrio e ricorrere a quei classici che non falliscono mai. Ci sono momenti in cui è importante non scontrarsi e salvare la faccia.

Bilancia

Il contatto con un vecchio affetto riprenderà e questo solleverà qualche dubbio sul vostro regalo romantico. Se hai intenzione di incontrare qualcuno, dovresti rivedere il tuo passato in modo da non inciampare due volte sulla stessa pietra. Se siete in coppia sarà difficile non fare paragoni.

Scorpione

Sarai immerso nella tua mente e i tuoi criteri saranno diversi da quelli dei tuoi colleghi, quindi sarà difficile per te integrarti nella tua routine lavorativa. Questo è il momento per sviluppare il pensiero critico. Ricorre al dialogo degli adulti e rispetta il punto di vista degli altri.

Sagittario

Nella tua brama di importanza potresti spendere i soldi che non hai per generare un impatto e lasciare gli altri a bocca aperta. Vanità, spacconate e ostentazione non ti aiuteranno a sbarcare il lunario. Rivedere la scala di valori.

Capricorno

Continuerai in piena attività e in un processo decisionale. Possono sorgere disaccordi con i membri della tua famiglia. Se ti preoccupi solo di compiacere i tuoi affetti, perderai l’autonomia. Cerca di trovare un equilibrio tra ciò che vogliono e ciò che vuoi tu.

Acquario

Sarai inondato di interessanti inviti e proposte da persone a te vicine. Ma le tue energie saranno limitate e avrai difficoltà a rispondere nel modo che vorresti. Ci sarà tempo per fare le cose che ti piacciono ora cerca di riposare e calmarti. Ascolta i segnali interni.

Pesci

Avrai un maggior grado di partecipazione sociale, interagirai con altre persone e farai parte di alcuni team di lavoro. Per motivi di integrazione di gruppo dovrai rinunciare a determinati interessi personali. Guarda cosa è meglio per la maggioranza.