Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 1 febbraio 2023, le previsioni complete

ARIETE

La tua economia inizia a entrare in un punto critico. Non incolpare gli altri per gli eccessi che hai commesso per molto tempo. È tempo che tu ti sistemi e pianifichi con coscienza. Potresti incontrare un nuovo amore che ti fa ripensare a molte cose. Chiave del giorno: mancanza di controllo. Numeri fortunati: 10, 38, 44.

TORO

La tua stupidità rende sempre più difficile il tuo rapporto con i tuoi colleghi. Cerca di essere un po’ più flessibile, ascolta le proposte dei tuoi colleghi che possono arricchirti. Grande momento nella coppia, ti sentirai amato e rispettato. Chiave del giorno: Apertura. Numeri fortunati: 14, 29, 50.

GEMELLI

Riceverai notizie dal tuo partner che possono farti ripensare alla tua relazione. Non agire d’impulso, cerca di pensare e ragionare sulla tua risposta. Un amico sta attraversando un momento familiare e lavorativo difficile che avrà bisogno del tuo sostegno. Devi essere attento. Chiave del giorno: Recensione. Numeri fortunati 4, 30, 59.

CANCRO

È bello vivere la vita senza riserve o tabù, ma devi tenere presente che molte volte puoi ferire o mettere a disagio le persone intorno a te. Cerca di usare un po’ più di giudizio. La tua famiglia attraverserà un periodo di conversione, ha bisogno di te. Chiave del giorno: Comprensione. Numeri fortunati: 30, 34, 53.

LEONE

Se non riesci a gestire tutte le tue responsabilità, impara a delegare. Non cercare di fare tutto da solo o il tuo corpo te lo farà sapere. Stai attraversando un momento difficile nella tua relazione. È necessario che entrambi comincino a muoversi da adulti. Chiave del giorno: Aiuto. Numeri fortunati: 10, 23, 58.

VERGINE

La tua economia inizia a mostrare i risultati della tua cattiva pianificazione e della tua spesa eccessiva. Inizia a mettere a fuoco la tua testa e pensa un po’ di più al futuro. Un amico può diventare confuso nei suoi sentimenti nei tuoi confronti. Devi mettere le cose al loro posto. Chiave del giorno: Conseguenze. Numeri fortunati: 6, 15, 41.

BILANCIA

Non puoi controllare tutto ciò che ti circonda. Quel modo di controllo e manipolazione ti porta sempre più complicazioni nelle tue relazioni interpersonali. Una buona giornata da proporre per cambiare il modo di mangiare e riposare. Inoltrare. Chiave del giorno: Personalità. Numeri fortunati 14, 25, 44.

SCORPIONE

Devi diventare consapevole della tua importanza sul lavoro. Se vuoi progredire, metti più impegno e dedizione. Sarebbe un buon momento per iniziare a trascorrere più tempo con la tua famiglia e i tuoi cari. Il tempo passa e non si riprende. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati 2, 13, 42.

SAGITTARIO

Non lasciare che i confronti con i colleghi minino la tua autostima. Cerca di circondarti di persone positive che possono contribuire con cose buone. Incontrerai una persona che conquisterà il tuo cuore, è tempo che ti lasci amare. Chiave del giorno: Fermezza. Numeri fortunati 19, 38, 53.

CAPRICORNO

Ti sentirai insoddisfatto e a disagio con il tuo lavoro, è ora che inizi ad analizzare la possibilità di cambiamenti. Non temere, hai tutte le condizioni per andare avanti. Un nuovo membro si unisce alla famiglia, la gioia torna a casa. Chiave del giorno: Cambiamenti. Numeri fortunati: 19, 20, 49.

ACQUARIO

Se non ti senti amato e rispettato, dovresti parlare. Impara a comunicare con il tuo partner, è l’unico modo che hai per far andare avanti la relazione. Non entrare in discussioni o scontri con gli amici da cui puoi finire male. Chiave del giorno: sincerità. Numeri fortunati 27, 45, 60.

PESCI

Non è una buona giornata per fare acquisti significativi, tanto meno per investire in beni futuri. Aspetta qualche giorno per chiarire i tuoi dubbi. Hai gli strumenti per ravvivare l’amore e la passione nella coppia. È ora di metterci tutti. Chiave del giorno: instabilità. Numeri fortunati: 17, 32, 52.