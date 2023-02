Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 1 Marzo 2023, lo zodiaco al TOP

Ariete

Finché sei entusiasta dei tuoi progetti, ti sentirai pieno di vitalità. La forza del tuo desiderio ti porterà lontano, ma devi regolare bene la “mira” per non sprecare le tue energie. D’altra parte, ci sono buone prospettive per soluzioni a un problema giuridico.

Toro

Il tuo istinto ti condurrà sulla strada giusta e provocherà il desiderio di coloro che ti circondano. Tra le lenzuola rimarrai aperto a nuovi stimoli e che genereranno un climax formidabile. Vivrai esperienze erotiche piene di sensualità e audacia.

Gemelli

Un viaggio o una gita di fine settimana con il tuo partner ti permetterà di recuperare l’entusiasmo dei primi giorni. Se sei single, sarai attratto da una persona che condividerà il tuo modo di pensare e ti stimolerà ad andare avanti con i tuoi progetti.

Cancro

La tua attenzione sarà focalizzata sul tuo corpo e sulla tua salute, quindi sarà un momento propizio per visitare il medico, iniziare una dieta, iscriversi a una palestra e migliorare le tue abitudini personali. Se hai un animale domestico, dedica un po ‘di tempo a prenderti cura di lui o a portarlo dal veterinario.

Leone

Il modo in cui ti vesti, pettini i capelli e ti presenti agli altri sarà fondamentale per distinguerti e attirare tutti gli sguardi. Se canti, balli o dipingi sarà importante esporlo e mostrarlo. Ottenere il riconoscimento che meriti farà crescere la tua autostima.

Vergine

Sarà un momento propizio per fare rimodellamento e decorazioni a casa. Anche le trattative con gli immobili saranno favorite e potresti persino avere un prestito o un aiuto finanziario che ti permetta di accelerare i tuoi piani.

Bilancia

I transiti planetari aumenteranno il vostro desiderio di imparare e incorporare nuove conoscenze. Sarà un’occasione ideale per stimolare la tua mente visitando musei, teatri o partecipando a qualsiasi altra attività culturale. Qualcuno che condivide i tuoi interessi sarà disposto ad accompagnarti.

Scorpione

Alcune procedure e questioni di denaro che ultimamente sono state ritardate o complicate saranno sbloccate, quindi cogli l’occasione per attivare procedure finanziarie e per raccogliere ciò che ti devono. Indubbiamente, la tua situazione economica inizierà a fluire e otterrai maggiori entrate.

Sagittario

La luna transiterà nel tuo segno aumentando il tuo livello di energia e spingendoti a iniziare le cose. Il tuo carattere espansivo e la tua naturale tendenza all’ottimismo saranno rafforzati. Ora le tue azioni corrisponderanno alle tue convinzioni e continuerai ad essere coerente con i tuoi ideali.

Capricorno

Sarà consigliabile fare una pausa poiché le tue energie saranno piuttosto basse. La tua intuizione sarà migliorata e qualcosa dentro di te ti indicherà il percorso che dovresti seguire. Ascolta i messaggi che ti raggiungeranno attraverso sogni, singole frasi o incontri “casuali”.

Acquario

Non vedrai l’ora di socializzare e uscire con i tuoi amici. In tutte le vostre relazioni darete grande valore all’affinità di idee e alla possibilità di sviluppare progetti comuni. Sarai più generoso e inondato dal desiderio che gli altri si sentano bene.

Pesci

La tua ambizione e il tuo desiderio di popolarità cresceranno. Ora la tua priorità sarà quella di sviluppare professionalmente e aumentare il tuo reddito, ed entrambe le cose andranno di pari passo. Inoltre, riceverai aiuto da tuo padre o da qualcuno per cui hai ammirazione e rispetto.