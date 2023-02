Oroscopo Branko domani 1 Marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Combatterai per ciò che consideri giusto, anche se alcuni si scontrano con il tuo modo di pensare. Ma fai attenzione alle frasi che lasci cadere senza filtri perché potresti innescare scontri. Pianificherai un viaggio o un calcio d’inizio per risolvere un problema di immigrazione.

Toro

In materia di denaro condiviso, stai all’erta, combatti per ciò che ti corrisponde e non ammettere la procrastinazione o l’evasione. E se in una società commerciale le cose diventano troppo tese, sarà il momento di tagliare per i sani.

Gemelli

Ti sentirai attratto da una persona straniera o da un campo culturale e, sebbene tu sia una persona razionale, corri il rischio di lasciarti trasportare dalla passione senza misurarne le conseguenze. Se sei in coppia, i piani di viaggio e i progetti condivisi metteranno “pepe” alla relazione.

Cancro

La tua salute sarà strettamente legata al tuo umore e qualsiasi disturbo che viene alla luce avrà a che fare con emozioni che sono state represse. Per evitare tensioni muscolari ti suggerisco di fare movimenti di rilassamento e stretching molto delicati.

Leone

Saprai come sfruttare ogni secondo del tuo tempo libero poiché avrai una dose extra di energia per promuovere nuovi progetti. Scaricherete la vostra energia in eccesso attraverso attività ricreative o sportive e poi vi sentirete come nuovi.

Vergine

Sarete un po’ impazienti perché avrete molte cose da fare, ma gli affari domestici continueranno a richiedere la vostra attenzione e occuperanno il vostro tempo, quindi lascerete da parte le grandi aspirazioni e vi occuperete di risolvere situazioni di ordine domestico.

Bilancia

L’enfasi sarà sulle tue relazioni più strette, siano esse fratelli, colleghi di lavoro o vicini. Nei dibattiti non preoccuparti di avere ragione, arricchisci la tua vita con diversi punti di vista e non permettere ai pregiudizi di impedirti di dialogare apertamente.

Scorpione

Prenderai alcune decisioni riguardanti la tua situazione finanziaria e capirai come gestire una somma di denaro che hai ricevuto ultimamente. Nella lotta per raggiungere un tenore di vita migliore puoi volare troppo in alto e spendere più del necessario, controlla la tua ambizione.

Sagittario

Chiarirai le tue intenzioni e genererai potenti alleanze che ti daranno un maggiore margine d’azione. Sarai attratto da una persona di forti convinzioni che ti aiuterà a canalizzare i tuoi desideri. Ricordate che nell’unione c’è la forza.

Capricorno

Le richieste di lavoro sono ora molto forti e un collega potrebbe essere competitivo o spingerti troppo forte. Il mio suggerimento è di non cedere alle provocazioni e di dare priorità soprattutto alla propria integrità emotiva. Concediti più momenti di riposo.

Acquario

Sarà un giorno favorevole per partecipare a gruppi di lavoro, organizzazioni sociali e club. Avrai l’opportunità di godere della varietà e dell’interazione sociale. Inoltre, lancerai nuovi progetti e attività che porteranno il marchio della tua personalità.

Pesci

Se devi organizzare o dirigere altre persone, troverai difficile affermare la tua volontà, quindi è meglio ritirarsi dagli scontri. Il livello di esposizione sarà alto, quindi dovresti prenderti cura di te stesso e non dissipare la tua riserva di energia emotiva.